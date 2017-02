Macri y Temer buscan potenciar comercio y abrir más mercados

Mauricio Macri y Michel Temer, jefes de Estado de los dos socios mayores del Mercosur, confirmaron ayer la decisión de fortalecer el bloque regional para lograr una integración más amplia entre los países miembros y avanzar en acuerdos comerciales con otros bloques y países. Fue el tercer encuentro formal entre ambos y, quizás, el más importante, dada las delegaciones, las expectativas y los cambios ocurridos en el mundo en los últimos meses.

La intención, por cierto, no es nueva y su éxito, siendo generosos, ha sido pobre. A los datos. El comercio intra-Mercosur, es decir, entre los socios, siquiera llega a 20% del total, muy lejos de los guarismos registrados en Europa o Asia. Y con los acuerdos comerciales con terceros pasa algo similar. El síntoma máximo es el frustrado acuerdo con la Unión Europea (UE), cuya negociación lleva más de dos décadas y precisará, si todo sale bien, varios años más para salir a la cancha.

Pero las frustraciones pasadas no desanimaron al local ni al visitante, los que coincidieron en que, ahora sí, llegó la hora de mostrar resultados y avances. Tampoco se concentraron en los temas espinosos, como el enorme rojo comercial que tiene Argentina con Brasil (fue US$ 4.300 millones en 2016). Optaron, en cambio, por mirar hacia adelante y agrandar la torta.

“Tenemos que ser aliados en todos los sentidos”, subrayó Macri en la reunión ampliada que mantuvo con su par brasileño en el Palacio de Planalto. El Presidente remarcó la importancia de que Argentina y Brasil redoblen el nivel de relación y establezcan “oportunidades que generen trabajo y ayuden a reducir la pobreza, que es nuestro principal desafío”.

Macri y Temer firmaron una carta (“tal vez lo más importante”, insinuó Macri) dirigida al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis A. Moreno, en la que le solicitan asistencia para establecer normas técnicas sanitarias y fitosanitarias, inclusive con la posibilidad de crear una futura agencia binacional, para contrarrestar uno de los grandes obstáculos para el alicaído comercio bilateral, que en 2016 no llegó a los US$ 25.000 millones.

Paralelamente, Argentina y Brasil suscribieron un acuerdo de cooperación orientado a intensificar el desarrollo de las inversiones y las oportunidades de negocios (ver recuadro), otro de defensa civil para ayudar a poblaciones fronterizas en situaciones de emergencia y también en materia consular.

Macri señaló que existe “una enorme oportunidad” de avanzar en acuerdos comerciales con la UE, la Alianza del Pacífico y puntualizó a México. “El cambio de escenario hace que México gire a mirar hacia el sur con mayor decisión. Ayer hablé justamente con el presidente (Enrique) Peña Nieto para ver cómo estaban las cosas y le manifesté que estamos abiertos a profundizar el diálogo y cooperar”, dijo. Subrayó que el Mercosur requiere tener una “estrategia común” para optimizar la relación comercial con otros bloques y tener una visión común respecto de los vínculos con China, y no relaciones bilaterales aisladas en las que la palanca es menor.

“Hoy tenemos que dar señales claras al mundo de que el Mercosur cobra nuevo ímpetu”, puntualizó Macri, y pidió dejar “la rivalidad para el deporte”.

La visión de Temer

“Avanzamos no sólo en lo que se habla reiteradamente del acuerdo Mercosur-UE, sino también en una integración cada vez mayor en Latinoamérica, América del Sur, México en particular, para hacer una relación más próxima entre el Mercosur y la Alianza para el Pacifico”, señaló. “Coincidimos también en promover la eliminación de obstáculos para el comercio que persisten en el espacio”, añadió Temer. También le agradeció a Macri por “el impulso que ha dado al Mercosur en su período de presidencia pro tempore, ya que queremos juntos seguir trabajando no sólo ahora sino el próximo semestre”.

“En el momento en que cobran fuerzas las tendencias de desunión y proteccionismo, Brasil y Argentina responden con más diálogo y comercio y con una única voz”, remarcó Temer antes de entregarle a Macri el collar de la Orden Nacional del Crucero del Sur, el más alto honor de Brasil a un Jefe de Estado extranjero.

Son, sin duda, nuevos aires y hay, también, una visión compartida sobre el rumbo. Será la voluntad que ambos impongan a la agenda y la capacidad de superar los contratiempos las que determinen si esta vez será distinto. O no.