Los preciados electrodomésticos

por Pablo Mira, Economista

Hace varios años que los argentinos compramos electrodomésticos en “cuotas fijas sin interés”. Pese a ser más caros que en el exterior, las cuotas sin interés en una economía con inflación obligaban a reconsiderar la cuestión, sobre todo si no se dispone de efectivo. La opción de pago contado local, mientras tanto, resulta absurda porque sumaba simplemente el total de las cuotas. Y los comercios no ofrecen, que yo sepa, un precio contado “oculto” inferior al publicado.

¿Por qué un mercado libre deriva en este tipo de modalidad? En un contexto competitivo, ¿por qué algunos no ofrecieron, además de la cuotas, un descuento contado más agresivo para captar más clientes? Una posibilidad es que las grandes cadenas acuerden cobrar un efectivo mayor. Pero esto deja abierta la pregunta de por qué no acuerdan precios mayores también para los plazos.

Efecto saliencia

Si no es la colusión, ¿qué puede ser? Los economistas tradicionales no suelen reconocer el poder de las astucias comerciales, pero las firmas las usan con eficacia. Frente a dos precios, al contado y en cuotas, el consumidor no realiza una evaluación financiera racional, sino que toma atajos mentales que le permitan tomar una decisión de la que luego no se arrepienta.

Los comercios, entonces, le facilitan la solución señalándole una opción como mucho más ventajosa que otra. A la vista del cliente, las cuotas son una ganga que debe aprovechar. En otras palabras, la estrategia de las cuotas sin interés consiste en comparar dos precios absurdamente diferentes para inducir al público a decidirse más fácilmente entre comprar y no comprar, no para que elija entre contado y cuotas. Si, en cambio, el público estuviera frente a dos opciones similares, la alternativa superior no sería ya obvia, lo que lo dejaría reflexionando… y seguramente retrasando la compra.

Llamemos a este sesgo “efecto saliencia”, porque el precio saliente, la ganga, surge en apariencia como una gran oportunidad. Este efecto no es un invento de una economía atrasada, poco competitiva e inflacionaria. Alguna vez la prestigiosa revista The Economist propuso a sus lectores tres opciones para suscribirse. La primera ofrecía acceso web por US$ 59. La segunda tenía un valor de suscripción para la edición impresa de US$ 125 y la tercera ofrecía suscripción a ambos servicios por… ¡US$ 125 dólares! Al igual que la oferta de contado de las cadenas de electrodomésticos, la oferta del medio es patentemente absurda, pero figura para sugerir psicológicamente al consumidor que está frente a una gran oferta que debe aprovechar.

En el mercado de electrodomésticos, como un todo, la estrategia es beneficiosa porque estimula la demanda general y genera ganancias para todos los comercios. De paso, esto contribuye a asegurar el “acuerdo implícito” de sostener esta estrategia, y que ningún jugador se aleje de ella.

Desde luego, esta no es la única treta comercial que existe: los precios que terminan con “99 centavos”, la ubicación de los productos en la góndola y/o la suba de precios previa a la aparición de “descuentos” son ejemplos de tácticas para aprovechar la insuficiente racionalidad humana. En el libro “La eonomía de la manipulación”, los premios Nobel George Akerlof y Robert Shiller detallan cómo las firmas explotan nuestras limitaciones cognitivas. Mientras los economistas académicos asumen racionalidad plena de los agentes, los empresarios se dedican a extraer excedente a los consumidores explotando nuestra incapacidad de ser homo economicus.

La medida y sus efectos

La Resolución 51/2017 de la Secretaría de Comercio prohíbe etiquetar una forma de pago como “cuotas sin interés” y obliga a los comercios a diferenciar el precio contado del precio total financiado. El supuesto implícito es que las cadenas no regalan el interés sino que lo ocultan, lo que como dijimos no es congruente con asumir un mercado realmente competitivo. ¿Por qué una cadena no le quita clientes a otra simplemente ofreciendo una opción en cuotas y además una opción contado más barata? Más opciones, más clientes para mí.

Pero si la razón de esta estrategia comercial es el “efecto saliencia”, la medida tiene mayor justificación, ya que hasta ahora se habría perjudicado a los consumidores en dos sentidos. Por un lado, se “discrimina” a quienes prefieren el pago contado. La discriminación es una técnica de comercialización que los reguladores procuran limitar, porque las firmas extraen excedente al consumidor, a costa de la eficiencia total. Por otro lado, habrá consumidores que compraron bienes a los precios equivocados, encandilados por la saliencia de la comparación.

En este sentido, la medida apuntaría en la dirección correcta si (I) los precios al contado absorbieran la mayor parte de la rebaja y (II) los consumidores actuaran racionalmente. Pero ninguna de estas dos condiciones están garantizadas.

Hasta ahora los resultados de la medida parecen ser compatibles con la hipótesis de que las cadenas sacrificaban interés a cambio de inducir más demanda. Si bien es necesaria una evaluación más sistemática, los primeros datos sugieren una baja del precio contado muy inferior a la suba del valor sumado de las cuotas (o de su valor presente). Esta es una respuesta heurística de los comercios que encaja con el “efecto saliencia”: ante la imposibilidad de cautivar a los consumidores, las firmas anticipan menores ventas y lo compensan con precios promedio más altos. Otra evidencia es que algunos negocios se animan a publicar que el costo financiero de las cuotas “lo absorben ellos”.

En cuanto a la racionalidad de los consumidores, lo más probable es que en el cortísimo plazo el cambio de reglas haga dudar al público. Antes sentían que no pagaban interés y ahora sienten que sí lo pagan, y esto sumado al mayor valor de las cuotas podría resultar más en una caída general de las ventas que en una demanda constante con un traslado hacia las compras al contado.

Lo que sí cabe esperar es un impacto negativo sobre la inflación. Pese a que el “efecto saliencia” provocó que la venta en cuotas fuera mayor al 80% del total, el Indec pregunta únicamente el precio contado. Por mínimo que sea el consumo al contado, por tanto, el índice reflejará una caída en el rubro. Sin embargo, el poder adquisitivo efectivo no mejorará y seguramente empeorará, ya que como dijimos, la mayoría que compra en cuotas verá aumentar el costo total.

Resumiendo, la medida significará menores ventas, al menos en el corto plazo, y un efecto negativo sobre la inflación calculada, aunque no necesariamente sobre el poder de compra, en especial de aquellos que carecen de la capacidad de ahorro para pagar en efectivo.