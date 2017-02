Los acuerdos salariales se alejan del objetivo oficial

Cuando a principios de diciembre pasado la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consensuó con los estatales provinciales un aumento salarial del 18% para el 2017, en cuatro cuotas y con una cláusula de revisión atada al cálculo de inflación del Indec, entregó un acuerdo modelo que el Gobierno Nacional intenta ahora extender al sector privado. Sin embargo, las primeras negociaciones paritarias del 2017 muestran que el objetivo no será fácil de concretar. En el primer mes del año, tres sindicatos cerraron acuerdos superiores al 30%.

Aeronáuticos

Esta semana, la aerolínea Latam dejó en firme un acuerdo salarial que consta de un aumento de 35% no remunerativo por once meses. De acuerdo a los gremios del sector, el aumento tendrá un efecto de bolsillo superior, que rondará el 44% con adicionales, y no devengará cargas y contribuciones durante once de los doce meses de vigencia. La condición de no remunerativo, que implica un perjuicio para el Fisco, es excepcional en los convenios colectivos de trabajo y no hay antecedentes de tanto tiempo de vigencia.

La firma del convenio involucró al gremio de los pilotos (APLA), el de aeronavegantes (AAA), el de personal en tierra (APA) y el de jerárquicos (Upsa), que integran la federación de sindicatos aeronáuticos (FAPA).

Seguros

El Sindicato del Seguro y una de las cámaras patronales acordaron una mejora salarial del 35% para los empleados del sector, que se sumó al pago de un bono de $2.000 en diciembre último y a “avances” en “el convenio colectivo de trabajo, al que se incorporaron nuevas descripciones de tareas y beneficios, como viáticos”, según informó el secretario gremial, Jorge Sola.

La entidad gremial, que firmó el acuerdo con la Cámara de Capitalización y Ahorro, explicó que se abonará en dos tramos: 20% no remunerativo hasta el 30 de junio próximo para haberes básicos y adicional por productividad y, luego, tendrá carácter remunerativo. En tanto, el 15% restante no remunerativo hasta el 31 de diciembre será remunerativo desde el 1° de enero.

Gaseosas

La Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga) acordó con las embotelladoras una recomposición anual del 35% con retroactividad a octubre pasado, y vigencia hasta septiembre de este año. Además, fija el pago de dos adicionales de $23.000 y $25.000 durante la vigencia del pacto salarial.