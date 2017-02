Las reservas crecen US$ 8.000 M en el año (casi todo por deuda)

Muy lejos de lo que fue la época kirchnerista con esa obsesión de acumular reservas, esta nueva conducción del BCRA están mostrando –quizás sin buscarlo–buenos resultados en la acumulación de dólares para sus arcas.

Ya el BCRA había tenido un gran 2016 en términos de suba de las reservas: finalizaron en US$ 38.761 millones con un incremento de US$ 13.000 millones durante el año pasado. Ese número representaba un alza del 51,6% contra diciembre del 2015.

En esa oportunidad, la suba de las reservas tuvo que ver principalmente por las emisiones de deuda y en menor medida por el ingreso de dólares del agro. El año pasado el Gobierno Nacional emitió deuda por US$ 20.000 millones, las provincias otros US$ 7.000 millones y las empresas cerca de US$ 5.000 millones. Todos esos dólares engrosaron las reservas internacionales de Reconquista 266.

La misma película se observa ahora tomando el poco tiempo transcurrido de este año. En efecto, en 2017 el BCRA acumuló el equivalente a US$ 7.979 millones de reservas internacionales (stock de US$ 46.740 millones), prácticamente su totalidad equivalentes a la colocación de deuda internacional que hizo el Gobierno por US$ 7.000 millones.

“La colocación de deuda del Gobierno tuvo incidencia importante en la evolución del stock. Puntualmente, el 26 de enero los dólares provenientes de la colocación ingresaron como reservas (US$ 6.751 millones) y el 31 de enero se depositaron en el sistema financiero como depósitos del sector público”, consigna Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx.

El BCRA, con la conducción de Federico Sturzengger, hace hincapié en la utilización de las reservas y no tanto en el número o nivel adecuado que tendría que tener la economía argentina. En las conferencias de prensa, el titular del BCRA no responde cuando se le pregunta el “número mágico” que le gustaría tener como respaldo de los pesos. Contesta que no tienen un nivel de reservas e incluso señala que no es “un tema que sigan” como variable.

En sus escasas referencias a las reservas se pueden encontrar, no obstante, algunas interesantes. El mismo presidente de la entidad había destacado que “algo que nadie recogió es que en el Presupuesto 2017 desapareció el mecanismo de utilización de reservas del BCRA, que estuvieron en todos los presupuestos anteriores para pagar deuda”. La frase ocurrió al cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias de 2016.

Más acá en el tiempo, en el Foro Económico Mundial de Davos, que se realizó en enero de 2012, el banquero central volvió a mencionar el tema de las reservas. En esa oportunidad, señaló que “en Argentina por primera vez en muchos años tenemos reservas del BCRA que ya superan los US$ 40.000 millones y tenemos una obligación muy fuerte de invertir esas reservas”.

Según explicó en ese momento, “hace diez años que esto no se hacía, puesto que las reservas estaban líquidas, no había muchas, y no se podían invertir por el problema de los holdouts. Pero ahora cambió el monto y las posibilidades de operar en reservas”, sumó Sturzenegger.

Trascendió que la idea sería invertir las reservas a través de contratos con bancos. “La idea es tener entre quince y veinte bancos involucrados”, señaló, y agregó que se busca “abrir el menú de opciones para invertir las reservas”. Otras versiones en el mercado hablan de que otras alternativas de inversión podrían venir de la mano de una mayor diversificación en monedas, como intentó hacer Martín Redrado en su mejor momento al frente de la entidad.