“La carrera en el Estado está absolutamente congelada”

Entrevista a Gonzalo Diéguez, Director del Programa de Gestión Pública de Cippec

Para Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública de Cippec, lo que ha obstaculizado los intentos de los gobiernos argentinos por profesionalizar los recursos humanos del Estado ha sido en gran medida la “intromisión de los componentes políticos”. En este marco, y luego de conocidos los planes del Ministerio de Modernización en ese plano, señala la importancia de la negociación entre gremios y funcionarios y destaca que sería un avance considerable que se cumpla con lo ya estipulado en la ley.

¿Qué opina de los planes del Gobierno para el empleo estatal?

Todas las iniciativas que tiendan a mejorar, jerarquizar o rejerarquizar en este caso –porque el Instituto Nacional de la Administración Pública (Inap) tienen más de 30 años de historia– las instancias de capacitación del empleo público para nosotros son saludables. Sobre todo si uno pone el foco sobre lo qué venia pasando en los mecanismos de acceso a la Administración Pública nacional en los últimos quince años, en donde se ve, en promedio, un crecimiento del 4% interanual.

¿Identifica algún elemento realmente novedoso dentro de la iniciativa o se trata de optimizar herramientas que ya existen?

Si bien no tenemos precisiones sobre la propuesta del Gobierno, lo que sí sabemos es que se rejerarquiza el rol del Inap y se le brinda un presupuesto considerable: $65 millones destinados a la formación y capacitación. Eso es algo relativamente novedoso tomando en cuenta que los otros aspectos que menciona el ministro Ibarra no dejan de ser parte de lo que regula el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). Ahora, uno lee el Sinep y ve que efectivamente a la carrera administrativa y el ascenso escalafonario debería darse en función de criterios meritocráticos, pero que en la práctica esa carrera está absolutamente congelada.

Es decir que lo realmente novedoso sería que se aplique la ley.

Sí, un dato novedoso sería la llegada de los concursos públicos, que pese a estar previstos, hace más de diez años no se desarrollan en un porcentaje significativo. La modalidad de designación por decreto, exceptuando de los requisitos profesionales a los directivos públicos, fue el modus operandi predominante en los últimos años, incluso durante el año 2016. En el 2016 se llamó a concurso en 21 cargos dentro de la Dirección de Museos Nacionales. Si bien es un dato importante representa sólo el 1% del total de la alta dirección pública, es decir, coordinadores y directores que tienen funciones ejecutivas y de articulación entre la cumbre estratégica de una organización y la burocracia operativa. Ahora Ibarra plantea llevar los concursos a 500 durante este año. Parece una cifra ambiciosa, que de todas maneras si se concretara representaría el 19% del total de universo de directivos públicos en el Estado Nacional.

La mecánica de los concursos está pensada para la alta dirección pública. ¿Qué sucede con el ingreso del resto de los empleados?

La ley dice que ese ingreso se debe desarrollar en base a una acreditación de saberes. Lo que está poniendo en perspectiva el Ministerio de Modernización al plantear la necesidad de hacer inducciones y de desarrollar algún tipo de evaluación es que, o bien esa ley no se aplicaba, o bien la aplicación no era homogénea para los 23 ministerios de la Administración Central, porque no hay estrictamente nada nuevo.

¿Qué opina respecto al sistema de implementación de premios y castigos?

La posibilidad de que existieran incentivos estaba planteada en el Sistema Nacional de Profesionalización Administrativa (Sinapa) –el primer régimen de empleo público desde los ‘90 para acá, que fue replicado incluso por países de la región como Perú o Chile– y de hecho se empezó a implementar, pero se discontinuó muy rápidamente. Esto porque los gremios estatales entraron en la negociación y lo que iban a ser incentivos monetarios individuales terminaron convirtiéndose en una especie de bono colectivo. La segunda reacción fue la pérdida de la sostenibilidad de esa política pública en el tiempo. A partir de esto uno puede advertir una progresiva intromisión de los componentes políticos al momento de establecer criterios de reclutamiento y selección. Hace que uno se pregunte hasta qué punto la permeabilidad de la política argentina hace que no se puedan institucionalizar políticas de recursos humanos al interior del Estado.

Se descuenta que esta puja con los gremios va a reeditarse en esta ocasión.

Sí, y creo que un elemento clave que deberían contemplar tanto el Gobierno como los propios gremios es que cuando uno analiza en perspectiva comparada lo que han sido experiencias relativamente exitosas de profesionalización en la región, el factor clave es la negociación. Indefectiblemente subestimar o dejar totalmente a un lado el componente político en cualesquiera de estos procesos de reforma tiende a ser un obstáculo determinante que condiciona la sostenibilidad y el éxito de esas reformas.