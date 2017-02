Industrias pyme redondearon un 2016 negro: -5%

Las industrias pyme cayeron 5% en su producción durante el 2016, según los datos que publicó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, a través del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), que sale a la luz todos los meses con los datos de actividad pyme. En diciembre la actividad de este subsector dio -2,9% en la comparación interanual, aunque hubo leves mejoras tanto en el desempeño de algunos sectores como en las expectativas que informaron a futuro.

Entre los perdedores de la recesión del 2016 se contó la industria, cuyos precios estuvieron por debajo del incremento promedio que informó el Indec a partir de los precios implícitos del PIB. También el sector tuvo una caída importante de su actividad a lo largo del acumulado del año: llegó a -4,6%. Y, ahora, tal como mostró CAME, en particular mostraron una caída pronunciada las pyme, que redondearon un año muy duro para su actividad productiva.

Algunas mejoras

Un dato positivo es que en la comparación intermensual desestacionalizada, diciembre mostró una mejora de 2% respecto a noviembre, lo que demostraría a priori que, aun dentro del pozo recesivo, la tendencia podría ir encaminándose hacia la mejora en el futuro. “Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias pyme del país. El IPIP alcanzó un valor de 83,2 puntos en el mes, ubicándose casi 17% por debajo de los niveles de producción de diciembre de 2011 y diciembre de 2012 cuando se alcanzó el mayor valor de la serie para ese mes”, detalló CAME.

Un dato visiblemente negativo es que casi la mitad de las empresas industriales pyme (en rigor, el 49,6%) mostraron caídas de su producción durante diciembre. Sigue siendo mucho. Aunque existe también la posibilidad de ver el vaso medio lleno: en octubre y en noviembre esas caídas fueron mucho más generalizadas. De hecho en octubre nada menos que el 75% de las empresas del subsector tuvieron números negativos de actividad. Y ya en noviembre ese dato había mejorado y bajado a 69,2%. Y mientras en noviembre sólo el 14,8% había tenido mejoras en su producción, en diciembre ese número subió y llegó al 28%. El 22,4% se mantuvo sin cambios.

¿Cómo sigue?

“Pero a pesar del leve repunte, según la mayoría de los industriales la recuperación de la industria no llegará hasta abril. Efectivamente, sólo el 26,6% de los empresarios relevados cree que la recuperación de la actividad será en febrero o marzo próximos, mientras que el 18,9% lo espera para abril, el 4,4% para mayo y el 42,2% recién a partir de junio. Persiste un 7,8% de empresas que aún no visualizan un escenario claro de recuperación y no pueden precisar una fecha”, sostiene el IPIP de diciembre de CAME.

Y otra cuestión que mostró una mejora importante de cara al futuro es la intención de las pymes de realizar inversiones a futuro. Si bien la mejora no es sustancial, daría cierta idea de tendencia positiva, que para poder sostenerse en el tiempo dependerá a la vez del desempeño de una macro que aun muestra más volatilidades y dudas que certezas. Como sea, según el IPIP creció a 30% la proporción de industrias con planes de inversión para 2017 (24,8% en noviembre) y otro 26,8% lo estaría evaluando.