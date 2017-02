Hay incomodidad en el BCRA por el dólar barato

por Leandro Gabin

Es un secreto a voces que, a estas alturas, al BCRA le incomoda el valor del dólar. Así quedó en evidencia durante algunas conversaciones que mantuvieron miembros del directorio de la entidad con inversores que, precisamente, están en Buenos Aires para los clásicos business trip que realizan de la mano de grandes bancos del exterior. Si bien la versión oficial que emana de los hombres de Reconquista 266 es que “no vamos a intervenir”, a lo sumo que se desarrolle una burbuja de corto plazo en el mercado, cuando los inversores indagan un poco con los interlocutores, notan que ya el tema resulta urticante.

“Se les nota incomodidad por el valor del dólar. No lo dicen directamente, pero de cierta manera es el mensaje que ya están deslizando. A la vez se escudan en que la lluvia de dólares que está entrando es demasiado fuerte para pararla con intervenciones de mercado”, explica una fuente que participó de esas reuniones con hombres clave de Federico Sturzenegger.

La famosa lluvia de dólares llegó, y en 2017 en forma prematura. Sólo por emisiones de deuda (la principal vía de ingreso de billetes verdes a las arcas del BCRA) entrarán casi US$10.000 millones en los primeros dos meses del año. Luis Caputo ya se trajo US$ 7.000 millones de dólares con la emisión de bonos mientras que las provincias y empresas terminarán recolectando este mes algo así como US$ 2.000 millones por sus colocaciones offshore. El año no termina ahí. Se rumorea que hay planes de emitir bonos por parte de otras compañías (como YPF) y provincias por un total de US$ 4.500 millones.

Hecho innegable

El atraso cambiario es un hecho innegable de la economía argentina con el que se deberá lidiar de alguna manera. Se cree en el mercado que, por lo menos hasta las elecciones, el valor del dólar estará planchado, no solo por los dólares financieros, sino por lo que traerá la liquidación de dólares de la cosecha que, se estima, aportará US$ 26.000 millones durante el año. Todo un número que pondrá más presión al dólar. Por ahora, en los futuros del dólar, se ve tranquilidad: en el Rofex el contrato para los próximos seis meses muestra un dólar de $17,19, catorce centavos más bajo que el mismo contrato en Nueva York (los NDF’s).

En esas charlas con inversores, el BCRA, además, resalta que no puede comprar todos los dólares que ingresan porque estaría emitiendo pesos que, si no los “esteriliza”, se van a fogonear la inflación. Como ejemplo, lo sucedido en enero. Compraron dólares que tenía el Tesoro por su colocación internacional y la emisión de pesos voló al 40% anual. Esa patinada, en el mercado financiero, por ahora se la perdonan al BCRA ya que venía de un cumplimiento casi ejemplar. Pero, ciertamente, despertó luces de alerta que difícilmente puedan apagarse. “El BCRA debería en serio ponerse a retirar los pesos que volcó en diciembre y enero pero ya. No sea cosa que le esté tirando nafta al fuego”, resumía un banquero que, de todas formas, definió como “no preocupante” la situación actual.

La pulseada real del BCRA en 2017, y en los primeros meses más aún, es con la inflación. Mientras que el mismísimo presidente del BCRA festejaba vía Twitter que el REM había arrojado una leve baja en la expectativa de inflación para los próximos años, en el mercado tienen sus dudas.

Primero, que la medición no contempló del todo el aumento de las tarifas que fue mayor al estimado en el mercado. Uno de los participantes del REM se sinceró y dijo que si bien los aumentos estaban “priceados” en las estimaciones, “el número fino no estaba y por ejemplo a nosotros nos hubiera cambiado –quizás marginalmente 􀃯el pronóstico para los próximos meses”. De todas formas, y más allá de una décima más o décima menos, lo cierto es que resulta a esta altura del año un tanto desafiante que el Central logre su meta de hasta 17%.

Jorge Vasconcelos, del IERAL de Fundación Mediterránea, dice que la brecha entre lo que pretende el BCRA y el mercado parece obedecer a la expectativa de negociaciones salariales con cláusulas de ajuste más cercanas al 25% que al 20%, y a la subsistencia de múltiples mecanismos de indexación. “Al margen de las conjeturas, la credibilidad del BCRA se juega este año en el comportamiento de la inflación durante el segundo semestre, ya que sería un éxito si los guarismos se acercan a 1% mensual, aun cuando el acumulado del año se ubique algo por encima del techo de la meta (17%). Esto podría lograrse con 18,5%, por ejemplo, pero no con el 20,8% proyectado por el mercado”, afirma el economista.

Música para los oídos

Sea como fuere, el dato que se conoció ayer del Indec habrá calmado los ánimos en el oficialismo. El 1,3% de inflación, más bajo que lo que estimaban las consultoras y la misma CGT, es un guiño para la política de Reconquista 266. El dato negativo es que aceleró el alza de precios del rubro alimentos y bebidas y se ubicó de nuevo arriba del promedio. Pero el verdadero test se verá con la medición de febrero cuando ya se sienta el impacto del aumento de la electricidad, prepagas, celulares, etcétera. En el mercado, dicen, no debería bajar de 2% mensual. Pero, el antecedente del menor dato de inflación de enero hace que, quizás, haya que recalcular las estimaciones.

El Gobierno podrá utilizar el dato del Indec de enero para ganar cierta capacidad de negociación con los sindicatos. Mostrará que el famoso 18% de aumento de las paritarias que pretende avalar está sustentado ya no sólo por los datos de inflación del segundo semestre del año pasado sino por cómo comenzó el 2017. “Es música para los oídos del Gobierno. Este 1,3% de inflación ayuda a negociar con la ‘foto’ actual y no quedarse con lo que pasó en la segunda parte del año pasado”, decía un encumbrado operador político de Cambiemos.

La negociación testigo será la paritaria con los docentes. Mientras madura un paro conjunto de la CTA con la CGT para marzo, la idea oficial es redoblar los esfuerzos para que el 18% –si bien es el piso de la negociación– no se transforme en más de 23% -el techo-. Seguirán con la idea original de ofertar a los gremios docentes un 18% como piso en cuatro tramos, ajustable por el índice de inflación del Indec. Muy lejos del 35% que quieren los docentes.