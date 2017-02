GEN pone límites en la alianza con Massa

La alianza entre el GEN de Margarita Stolbizer y el Frente Renovador de Sergio Massa no será de fácil definición, más allá de la buena predisposición de sus promotores y la resolución mostrada por cada uno de ellos. Procedencias diversas y recorridos diferentes marcan algunas condicionantes. En la provincia de Buenos Aires y en la CABA.

El dirigente porteño del GEN, Sergio Abrevaya, marcó ayer la cancha y restringió el avance en el espacio de figuras del peronismo. Abrevaya, que vía afiches lanzó su candidatura, aseguró que es muy posible la alianza entre ambas fuerzas y que, de existir, no habría necesidad de recurrir a las internas “porque no tiene ningún sentido”, declaró a la agencia Télam. Sin embargo, aclaró: “Si Sergio Massa desbarranca y se inclina por los ‘barones peronistas del Conurbano’, no vamos a estar ahí”.

La convocatoria de jefes comunales peronistas al Frente Renovador cruza la General Paz. En la provincia de Buenos Aires, Massa mantiene hace varios meses constantes diálogos con intendentes peronistas del denominado Grupo Esmeralda y dirigentes del peronismo más tradicional. Las posibles convocatorias son discutidas con los armadores de Stolbizer, entre los que se encuentra el diputado provincial Marcelo Díaz. Margarita cumple el rol de filtro, a la hora de seleccionar los nuevos aliados.