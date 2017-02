“Es bueno tener una estrategia conjunta hacia el exterior”

Entrevista a Gustavo Segré, Socio director de Center Group y profesor de la Universidad Paulista

Radicado desde hace décadas en Brasil, el argentino Gustavo Segré conoce como pocos los vericuetos de la política comercial en el vecino país. En medio del encuentro de los presidentes Macri y Temer en Brasilia, dialogó desde San Pablo con El Economista y aseguró que es necesaria una estrategia conjunta de los países para ganar nuevos mercados. Cree que el Mercosur debería “flexibilizarse”, pasando de una unión aduanera a una zona de libre comercio y confía en que ahora sí “sale el acuerdo con la Unión Europea”.

¿Qué dejó la visita de Macri a Brasil?

Por un lado, tengo una visión positiva porque es una visita de Estado, la primera de un presidente argentino después de 2015. Por otro, hay mucha presión aquí para que los cónsules y agregados comerciales mejoren la balanza comercial, altamente deficitaria para la Argentina (US$ 4.300 millones en 2016 y US$ 355,5 millones en enero). El punto es que la coordinación del comercio exterior de Argentina no está en manos de la Cancillería sino del Ministerio de Producción y eso es un error conceptual importantísimo porque los diplomáticos se preparan toda la vida para abrir, entre otras cosas, nuevos mercados. Cuando Brasil puso la pauta de lo que quería hablar hoy (por ayer) uno de los puntos era que Argentina frena la exportación de autopartes porque en diciembre de 2016 instrumentó el Indicador de Componente Local Argentino (ICLA) con un piso de 30% de integración. Pero nadie, que yo sepa, le dijo a Brasil que en 2013 ese país lanzó el plan Innova Auto y después que Argentina se peleó mucho, recién ahí Brasil incluyó al Mercosur dentro de eso. En ese momento de discusión de la pauta perdimos una oportunidad de pedirles a los brasileños, por ejemplo, que agreguen que PIS y COFINS (dos contribuciones sociales) sean iguales para los productos brasileños y argentinos, porque así lo establece el artículo 7° del Tratado de Asunción, al cual Brasil no le da ninguna atención.

¿Y qué aspectos positivos pueden rescatarse de esta visita?

Es bueno, entre otras cosas, que se “Es bueno tener una estrategia conjunta hacia el exterior” cree una agencia binacional para la política de técnicas sanitarias y fitosanitarias. Pero no necesitamos una agencia binacional, sino uniformar lo que se le pide a un productor para hacer los controles, que en los dos países le pidan lo mismo, y si está OK en un país, también lo esté en el otro. Tardamos 25 años en hacer eso.

¿Puede decirse que la visita fue más un gesto que un hecho pragmático?

No, me parece positiva la visión que los dos países tienen del mundo. Los dos saben que hay que aprovechar un espacio por los desaciertos –creo yo– de Trump, que en nueve días destruyó la Alianza del Pacífico, derrumbó el Nafta, mató a México. Me da la sensación que empieza a haber una estrategia conjunta hacia el exterior y eso es muy bueno.

De eso se viene hablando hace tiempo pero hasta ahora con pocos avances.

Sí, pero se hablaba de la coordinación. No hay manera de trabajar con la coordinación macroeconómica con una inflación del 4,5% en Brasil y del 40% en Argentina. Si Brasil y Argentina empiezan a trabajar juntos, flexibilizando un poco el Mercosur, hay chances. Esto no se tocó o, al menos, no se divulgó. Sería reducir el Mercosur a una zona de libre comercio para que cada uno pueda negociar con quien quiera e invitar a los socios, pero si éstos no quieren, va igual. Hoy, con una unión aduanera como es el Mercosur, o vamos todos o no va ninguno.

Esto sería bajarle el estatus al Mercosur…

Sí, pero en lo que se refiere a las relaciones internacionales en negociaciones bilaterales o con otros bloques. Ahora Tabaré Vázquez viaja a Rusia con 100 empresarios. Creo que cada uno empieza a trabajar esa línea porque si no, no tendría sentido que Uruguay vaya sólo con cien empresarios a Rusia.

¿Cómo ve en ese marco la negociación con la Unión Europea?

Parece que ahora hay más interés… Creo que el acuerdo con la Unión Europea sale. Porque está Trump y Europa debería mostrar que no va a perder protagonismo y aliarse con el Mercosur sería muy bueno, a pesar de que hay algunos problemas todavía por resolver y sobre todo porque para Brasil es fundamental hacer ese acuerdo.

¿Pero el Mercosur está en condiciones de lograrlo?

El Mercosur creció mucho, estoy seguro que estaríamos mucho peor sin el Mercosur pero necesitamos ponerlo en práctica, por ahora es todo teoría.

¿Por qué no crece el comercio entre los dos países?

Argentina tiene licencias no automáticas y se queja del creciente déficit comercial y Brasil dice “yo compro, no te compro a vos porque tu producto no es competitivo”. En 2000 Brasil importaba US$55.850 millones y Argentina le vendía US$6.843 millones, un 12,25%. En 2016 Brasil importó US$ 137.552 millones y Argentina le exportó US$9.084 millones, el 6,6%. Es decir, Brasil multiplicó por tres sus importaciones y Argentina dividió por dos su participación.