“El dato fuerte hoy es que el 70% no sabe a quien va a votar”

Entrevista a Juan Germano, Politólogo y director de Isonomía

“La economía no va a ser ni lo suficientemente fuerte como para garantizar un triunfo del oficialismo ni lo suficientemente débil como para garantizar una derrota. Por eso creo que lo económico no va a ser suficiente para entender lo que pueda llegar a pasar. Habrá que sumar el factor político, ver cuál será el tablero de candidatos y los mandatos de la sociedad”. Así evalúa, a seis meses de las primarias y ocho de las generales, el politólogo Juan Germano el escenario electoral. A su vez, el director de Isonomía señala que la campaña inevitablemente se “nacionalizará” y que los resultados de la provincia de Buenos Aires serán la clave principal de lectura.

La imagen del Presidente y de su gestión sigue siendo alta, a pesar del deterioro de las ciertas variable. Aun así las últimas encuestas ya miden un retroceso. ¿Dónde está parado hoy el Gobierno?

El promedio de imagen positiva de Macri en los cuatro años previos a su elección como Presidente estuvo alrededor de los 55 puntos. En octubre de 2015, cuando le va mejor de lo esperado, tiene una suba que llega a su pico en febrero de 2016, con casi 70 puntos. A partir de entonces empieza una leve baja que se estaciona otra vez en los 55 puntos durante los últimos meses. Su situación hoy está “normalizada” con el Macri histórico. No cayó por debajo de ahí, pero tampoco ha podido recuperar los niveles que tuvo a principio del mandato. Hay estabilidad. Con la gestión ocurre algo parecido, con unos puntos por debajo.

¿Cuál es la explicación que le encuentra?

Por un lado, las expectativas respecto al rumbo del Gobierno, de la economía en general y de la economía personal siguen siendo altas, si bien han sufrido una baja en los últimos meses. El futuro es visto con optimismo. Esto funciona como un ancla para los niveles de apoyo. Por el otro, hay una parte de la ciudadanía que entiende que la situación presente es consecuencia de lo heredado.

La suerte electoral del Gobierno parece estar atada a la recuperación de algunas variables económicas. Los pronósticos, no obstante, o no son muy halagüeños o, en el mejor de los casos, los buenos pronósticos se acercan bastante al plazo electoral. ¿Comparte el diagnóstico?

Cómo los ciudadanos perciban lo que suceda en su metro cuadrado más próximo, evidentemente, va a tener su impacto. Y ahí está la cuestión económica. Existe cierto consenso entre los economistas en que este año vamos a tener un crecimiento económico dispar, desigual, entre sectores. La impresión que tengo es que la economía no va a ser ni lo suficientemente fuerte como para garantizar un triunfo del oficialismo ni lo suficientemente débil como para garantizar una derrota. Por eso creo que lo económico no va a ser suficiente para entender lo que pueda llegar a pasar. Ahí hay que sumar el factor político, ver cuál será el tablero: qué candidatos van a competir, cuántos espacios competirán con posibilidades.

Parece inevitable la nacionalización de la elección. Desde el propio oficialismo parecen propiciar esa clave de campaña.

Sí, es lo más probable. Dependerá un poco de los que sean finalmente los candidatos. Si Cristina, Sergio Massa y Elisa Carrió, que son dirigentes nacionales, son candidatos en la provincia de Buenos Aires eso será inevitable. Incluso, la gobernadora María Eugenia Vidal tendrá un rol importante en la campaña, sin ser candidata, y es una figura instalada a nivel nacional. La pregunta que me surge es cuál será el mandato, qué se va a jugar. ¿Se va a jugar un referendo de gestión? Si es esto, dependerá de cómo le vaya a la economía. Pero no es algo que hoy esté claro. Es probable que juegue también, como ha pasado en las últimas elecciones legislativas, la cuestión de darle continuidad o no a una idea. Es decir, si hay continuidad del cambio ante la posibilidad de que vuelva Cristina o no.

Si se da ese escenario de disputa entre Cristina, Carrió y Massa será para alquilar balcones…

Sí, claro. Los tres son pesos pesados de la política nacional. El Gobierno lo más probable, también, es que utilice la figura de Vidal como representante del cambio. No sólo es la más popular, sino que es la que mejor representa todos esos valores reales e imaginarios que representaron el cambio en la última campaña electoral.

Es probable también que algunos liderazgos territoriales del peronismo tiendan a “provincializar” la elección.

Tendrá mucho que ver el calendario electoral y la posibilidad de votar de manera disociada o no. Pero, como siempre, la lectura del gran ganador y del gran perdedor se va dar el lunes con la tapa de los diarios y la lectura que se haga de lo que suceda en la provincia de Buenos Aires, que termina barriendo con los escenarios locales.

Una parte del peronismo intentó diferenciarse de Cristina, pero no se consolidaron liderazgos alternativos. ¿Qué rol cree que va a jugar?

Me resulta difícil pensar en un peronismo unificado. Al menos, de cara a esta elección. La figura de Cristina sigue siendo central en todo sentido. Por ejemplo, puede definir el mandato de una elección. Esto no significa que defina los resultados, pero sí lo que se juegue. El peronismo no encuentra un rumbo todavía y, en buena medida, no termina de definir qué hacer con el kirchnerismo. Después de las elecciones es probable que encuentre esa unidad que hoy no tiene. Antes es difícil que encuentre un líder suficientemente representativo. Parece resignado a la espera de los votos. En ese contexto, la figura de Cristina es central porque sigue diviendo aguas. Pero en la provincia de Buenos Aires hoy nadie puede garantizar ganar o perder.

Cristina preserva un nivel de votos posibles estimables, en ese sentido.

Sí. En sectores del Gran Buenos Aires la figura de Cristina sigue siendo fuerte. Pero también es cierto que la ciudadanía está dando señales de cambio y se está animando, incluso, a dar saltos al vacío o a dar volantazos, independientemente de los partidos y las figuras tradicionales. En el mundo, también, si se mira a Donald Trump o el Brexit. Si no, es difícil entender que el peronismo haya perdido en lugares donde nunca perdía. Esto complejiza el panorama político y hace más dificíl nuestro trabajo. El dato fuerte hoy es que el 70% de los argentinos no sabe a quién va a votar este año. Hay que convencerlos, cada dos años, todo el tiempo.