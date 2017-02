Diálogos after office

El Economista (P) dialogó con un conocido economista (E) que asesora a inversores locales y también del exterior.

Periodista: ¿Arrancan los brotes verdes?

Economista: Sí. El piso es bien bajo, pero podrán verse mejoras de actividad en el primer semestre.

P: ¿Y en el segundo?

E: El efecto positivo de la cosecha puede verse diluido si no se reactiva fuerte la inversión y si el mundo inicia una guerra comercial desordenada.

P: ¿Donaldo Trump no es tan rubio y de ojos celestes?

E: Y, en una semana pasó a ser un hombre problema. Pelearse con medio mundo nunca suma.

P: ¿Pero Wall Street no espera más crecimiento y ganancias?

E: Se esperan decretos de desregulaciones pero, con caída de comercio, necesitará un fuerte salto en inversiones. Pero esto lleva tiempo y la apreciación del dólar les va a complicar la balanza comercial. Economistas opositores, como Larry Summers, ya advierten que la reactivación puede tardar más de esperado por el equipo de Trump.

P: Pero los precios de las acciones siguen en alza…

E: Ya no como en diciembre. Y, en Chicago, el índice SKEW que mide la percepción de riesgo de caída del S&P500 no baja de 130 desde el 13 de enero. Esto refleja más compras de puts (opciones de venta) como protección ante bajas. Habrá volatilidad en suba, y no sólo en Estados Unidos.

P: ¿Tendría eso impacto en nuestro país?

E: Sí, pero no mucho. Igual, no somos competitivos. Sin bajar costos y combatir la inflación, deberán dejar subir al dólar después de la llegada de las divisas de la soja.

P: Ayer entró en vigencia la regulación sobre los precios en cuotas. ¿Ayuda o no?

E: Poco y nada. Dominan las subas de tarifas, alquileres, peajes y otros precios regulados, que se suman a una política fiscal y monetaria que siguen recalentando la demanda.

P: Pero la opinión general es que el BCRA es demasiado restrictivo…

E: No tanto. Los números de enero muestran que en un año la base monetaria creció 40%. En una economía que no crece, la inflación no puede estar más cerca de la meta oficial que del 40%. Por suerte las reservas siguen creciendo, rumbo a los U$S 50.000 millones, pero hay exceso de demanda de bienes y de oferta de pesos.

P: La inversión, recién empieza a asomar en este trimestre, y el consumo debería repuntar…

E: Correcto, pero el sector privado sigue ajustado, aun cuando muchos siguen viajando al exterior. El que no ajusta es el Estado. Se hizo cargo de los pasivos que dejó la gestión anterior, pero el gasto sigue creciendo y más que los ingresos fiscales. Aun con metas de inflación, será difícil evitar su monetización.

P: ¿Pero no se eliminó el llamado “sobrante monetario” en 2016?

E: No del todo. Y en el segundo semestre no se absorbió todo lo emitido para el Gobierno. El Tesoro tomó algo menos de $160.000 millones por adelantos y utilidades del BCRA, y casi otros tantos pesos por la compra de dólares provenientes de la nueva deuda externa. En total, $310.000 millones, pero el BCRA absorbió poco más de la mitad de esos pesos con pases y Lebac.

P: ¿Sobra circulante, entonces?

E: A fin de diciembre, no menos de $ 150.000 millones. En enero el BCRA absorbió $16.000, pero emitió cuando redujo la deuda en Lebac en más de $ 13.000 millones. Es insuficiente.

P: ¿Esto pega, entonces, en la inflación presente?

E: También en la esperada. Hay que ser muy optimista para esperar bajas en las tasas de interés. Sin algún shock en materia de inversiones públicas y privadas, la producción y el empleo no crecerán como la demanda. Sigo viendo inflación por varias vías: el rojo fiscal monetizado, la suba de costos y la inflación inercial.

P: ¿Usted no cree en las metas del BCRA?

E: Observe enero. Mes de vacaciones, industria a menos de media máquina, argentinos gastando dólares en el exterior, medio agro pampeano bajo agua. El BCRA fue bien monetarista: redujo un poco la base monetaria, y el Tesoro devolvió $2.000 millones al BCRA. Debería haber habido deflación. Pero no. Es por el sobrante monetario de diciembre, pero la causa es la fiestita fiscal.

P: ¿Qué inflación ve para enero?

E: Más cerca de 2% que de 1,5%.

P: ¿Y para el resto del semestre?

E: Viene el impacto adicional de subas de tarifas, salarios y otros precios regulados. Es imposible una inflación inferior al 7%-8% en el primer trimestre, yconvientoafavor6%-7% en el segundo. Con 13%-15% de inflación en el primer semestre, en el segundo se puede complicar el problema del atraso cambiario. Además, la inflación alcanzaría en medio año el promedio de la meta del BCRA.

P: ¿Entonces?

E: Reconsiderar esas metas, o incluso el régimen de metas de inflación elegido. Con dominancia fiscal es complicado.

P: No hay margen, en principio.

E: Peor sería perder credibilidad. Y si no cede la inflación, esas metas desaparecen de la mente de cualquier inversor. Recurro al maestro Juan Carlos de Pablo. El año pasado varias veces les recomendó “pensar” más que “comunicar”. La actitud, el compromiso y la honestidad son siempre bienvenidos por los inversores, pero el problema son esas metas y su credibilidad. Si no son creíbles, perderán eficacia los anuncios de inversiones y de eventuales políticas fiscales anticíclicas.

P: ¿El problema es de expectativas?

E: Todavía hay esperanza de baja de impuestos, de baja en serio de la inflación, de recuperación de la competitividad. Si no se ven resultados en ninguno de estos frentes antes de octubre, el escenario se puede complicar bastante.