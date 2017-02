Correo Argentino: fuertes críticas al acuerdo

La oposición se unió, casi en forma unánime, contra el gobierno de Mauricio Macri. El motivo, la condonación de la deuda por parte del Estado a la administración de Franco Macri (Grupo SOCMA) al frente del Correo Argentino, que surgió a partir de un dictamen– no vinculante–que la fiscal general Gabriela Boquín presento ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el cual califica de “abusivo” el acuerdo alcanzado.

Cuatro denuncias recibió, hasta el momento, la condonación que según Boquín, le quitaría al Estado más de $4.000 millones de pesos ahora y de más de $70.000 millones a 2033, año en el cual finaliza el acuerdo. El Frente para la Victoria y el partido Nuevo Encuentro (del kirchnerista Martín Sabatella) presentaron demandas que recayeron en los juzgados de Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo, respectivamente. La denuncia del bloque de diputados del FpV es contra el presidente Mauricio Macri por sostener que se trata de acuerdo que “beneficia de manera directa a sus hijos, a su padre y a sus hermanos, en perjuicio del patrimonio de todos los argentinos”.

El repudio no se centró únicamente en el kirchnerismo, como suele suceder en algunos eventos puntuales. “Parecería que los Macri llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri”, soltó la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, y aseveró que “existe impunidad en el trato de las cuestiones del Estado y la familia presidencial, empresarios que siempre hicieron negocios con el mismo”. Margarita Stolbizer (GEN), en parte, señaló que “la confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este Gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia” y aseguró: “A seis meses de asumir, que el gobierno de Macri haga un acuerdo de quita con Macri padre resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar”.

Defensa

En primer lugar, el Gobierno decidió responder vía declaraciones y diversas manifestaciones, que tuvo como voceros a referentes del Ministerio de Comunicación, área que estuvo a cargo de la negociación. “La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal”, había declarado el ministro Oscar Aguad -también denunciado por el kirchnerismo- sobre las críticas. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, aseguró que “no le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses” y afirmó que “no existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de parte del acreedor al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada (al Grupo SOCMA)”.

No obstante, el Gobierno cambió la estrategia. Aguad, convocará hoy a referentes parlamentarios de la oposición a que expongan “dudas e inquietudes”, según reveló el diario Clarín. El encuentro la realizaría la semana que viene.

Defensa

En primer lugar, el Gobierno decidió responder vía declaraciones y diversas manifestaciones, que tuvo como voceros a referentes del Ministerio de Comunicación, área que estuvo a cargo de la negociación. “La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal”, había declarado el ministro Oscar Aguad -también denunciado por el kirchnerismo- sobre las críticas. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, aseguró que “no le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses” y afirmó que “no existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de parte del acreedor al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada (al Grupo SOCMA)”.

No obstante, el Gobierno cambió la estrategia. Aguad, convocará hoy a referentes parlamentarios de la oposición a que expongan “dudas e inquietudes”, según reveló el diario Clarín. El encuentro la realizaría la semana que viene.