Código genético del comercio exterior criollo

El Indec publicó ayer el siempre interesante Argentina Foreign Trade Statistics, que desagrega los números gruesos del comercio exterior vernáculo. En 2016, Argentina exportó US$ 57.737 millones, 1,7% más que en 2015.

¿Pero adónde fueron esas exportaciones? Hacia el Mercosur, fueron US$ 11.873 M (-14,3% interanual). Hacia los países del ASEAN, Corea del Sur, China, Japón y la India, US$ 14.202 M (+8,2% interanual). Hacia la Unión Europea (UE), US$ 8.534 M (+3,6 interanual). Hacia el NAFTA, US$ 6.412 M (+15,6% interanual) y hacia el Magreb y Egipto, US$ 3.523 M (+30,8% interanual). El restante, hacia otros países menos relevantes.

Con todos esos países y regiones, Argentina registró déficit en sus relaciones comerciales. La excepción fueron Magreb y Egipto: como las importaciones desde allí son insignificantes (apenas US$ 172 M en 2016), el saldo fue favorable en US$ 3.350 M. Con la categoría “otros”, el saldo fue positivo en US$ 7.065 M.

El top-10

Los mercados más importantes para Argentina son Brasil (allí van 18% de las exportaciones), China y EE.UU. (ambos con un share de 8%), Vietnam, Chile y la India (con 4%), Egipto y España (con 3%), y Alemania e Indonesia con 2%.

¿Quiénes nos abastecen? Brasil lidera con 24%, le sigue China con 19% y completa el top-3 EE.UU. con 13%. Luego, siguen Alemania con 5%; México, Francia e Italia con 3% y cierran Tailandia, España y Japón con 2%.

Los más dinámicos

Ciertamente, los mercados asiáticos y africanos son los más promisorios. Hacia Africa, las exportaciones volaron 22,1% en 2016, aunque aún son cifras bajas en el total: apenas US$ 4.827 M durante el año pasado. Con algunos países, las tasas de crecimiento en 2016 fueron asombrosas: 115% con Djibouti, uno de los 15 países que más crecieron en el mundo; 195% con Eritrea; 245% con Guinea; 273% con Namibia o 317% con Namibia.

Las exportaciones con destino asiático, mientras tanto, ascendieron 6,7% y ya hablamos de volúmenes mayores: US$ 17.313 M. La suba en los envíos compensó la caída de 14,5% en las exportaciones hacia China, el principal socio de Argentina en esa región del mundo. Hacia India, por ejemplo, crecieron 10,6% y superaron los US$ 2.200 M. También crecieron los envíos a Indonesia, Malasia y volaron 41,5% hacia Vietnam.

Ciertamente, el continente latinoamericano (y EE.UU. y Canadá), así como Europa, son destinos apetecibles e importantes en nuestro comercio exterior, pero los números no mienten y todo indica que exportar más, hoy, significa mirar más hacia Asia y Africa que hacia la región o el Atlántico Norte.