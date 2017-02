Bordet destacó la emisión

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó ayer la colocación de deuda que hizo la provincia el miércoles en mercados internacionales. En el debut para los títulos subnacionales, el distrito emitió un título a ocho años por la suma de US$ 350 M a una tasa de 8,75%. “

En términos generales fue una buena colocación. Eran las expectativas que teníamos, tuvimos ofertas por US$ 820 M y teníamos autorización de la Legislatura y del Gobierno Nacional para emitir hasta US$ 500 M y decidimos emitir US$ 350M, que era lo que realmente necesitábamos, a una tasa razonable. Ha sido una buena colocación para la provincia”, destacó en diálogo con El Economista al término de la reunión con el resto de los gobernadores.

La tasa, de todos modos, estuvo por encima de lo que la mayoría de las provincias consiguieron el año pasado en el mercado, previo al cambio de condiciones que significó el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y la suba de tasas de la Reserva Federal. En ese sentido, Bordet explicó: “Hubo una suba de la tasa en Estados Unidos que la Fed ha determinado en su momento y esto, obviamente, corrió hacia arriba las tasas para los bonos provinciales”.

Finalmente, el gobernador no descartó una nueva colocación que complete los US$ 500 M que tenían habilitados para emitir, aunque advirtió: “Por ahora, no lo tenemos pensado”.

La provincia de Buenos Aires y el Banco Supervielle saldrían en los pròximos dìas.