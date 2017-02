Bancarios exigen que se cumpla el fallo

En una reunión con las cámaras del sector y representantes del Ministerio de Trabajo, la Asociación Bancaria presentó ayer copias de lo que considera un fallo “histórico” y “ejemplar”: el que ordenó el pasado martes que los bancos cumplan con el acuerdo salarial cerrado en noviembre del año pasado, que dispone un aumento cercano al 24% hasta abril, a cuenta de las próximas paritarias. Los empresarios se retiraron sin firmar del acta y el gremio anticipó que si no acatan lo exigido por la Justicia “se tomarán medidas de acción directa para garantizar el pago”.

El fallo esgrimido por la Asociación Bancaria fue expedido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que sobre el martes pasado dispuso que se cumpla el acuerdo cerrado el 23 de noviembre y que además instó al Gobierno a no “interferir”. Esto, luego de que el Ministerio de Trabajo dilatara la homologación del acuerdo para no avalar una paritaria que rebasa la pauta de recomposición anual sugerida, no superior al 20%.

“Es un fallo contundente e histórico porque la Justicia le dijo al Presidente y a sus ministros que no intervengan en la negociación entre los empresarios y los trabajadores. Nosotros ya teníamos firmado un acuerdo y el Gobierno presionó a las cámaras empresarias para lograr que la paritaria sea por debajo del 17%”, sostuvo Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, en declaraciones a radio La Red.

El acuerdo en cuestión consta principalmente de tres puntos: bono de fin de año de entre $8.000 y $12.000, aumento salarial del 4% para cerrar el 2016 y una suma fija de $2.000 más un aumento del 10% a partir de enero 2017, a cuenta del nuevo acuerdo paritario que debería ser cerrado en mayo. En los hechos, estos puntos totalizan una mejora de 24,12% hasta abril.

El valor alcanzado contrasta con el objetivo fijado por el Gobierno, que es tratar de replicar en el sector privado el 18% de incremento que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pactó con los estatales de la provincia. Este acuerdo se ajusta a las metas oficiales de inflación anual, será pagado en cuotas y cuenta además con una cláusula de revisión en la medida en que el aumento de los precios medido por el Indec supere el 18%.

La semana pasada el Banco Nación consultó al Gobierno Nacional si debía hacer el reajuste sobre los salarios de enero y éste le contestó, vía la subsecretaria de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Silvia Squire, que el acuerdo no se encontraba ratificado ante esa cartera y que tampoco se había efectuado el control de legalidad para proceder a homologarlo. Squire especificó que las cámaras ABE y ABA se habían negado a ratificar el acuerdo y que incluso ADEBA y ABAPRA, que lo habían aceptado, no lo habían confirmado ante la autoridad competente. Así, la funcionaria de Trabajo habilitó a las entidades bancarias a liquidar los salarios de enero sin el ajuste estipulado.

La Asociación Bancaria reaccionó de inmediato y solicitó una medida cautelar, pero la jueza de primera instancia no consideró oportuno habilitar su tratamiento en el período de feria. Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró oportuno intervenir en el caso por estar próxima en el tiempo la fecha de liquidación salarial de los trabajadores comprendidos en el acuerdo, y se expidió ordenando el cumplimiento del incremento. Así, aun sin estar homologado por el Ministerio de Trabajo, el aumento deberá hacerse efectivo hasta que exista una sentencia definitiva.

Ayer por la tarde la Asociación Bancaria volvió a reunirse en el Ministerio de Trabajo con las cámaras del sector, pero no se logró avanzar. El gremio ofreció copias del fallo judicial y luego “los representantes empresarios se retiraron sin suscribir el acta”. Ante este panorama, los sindicalistas anticiparon que “no sólo se ejecutará la sentencia por las vías que correspondan sino que también se tomarán las medidas de acción gremial directa para garantizar el pago”.