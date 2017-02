ART: Cambiemos y un difícil examen

La comisión Bicameral de Trámite Legislativo definirá hoy si aprueba el DNU 54/2017 por el cual el presidente Mauricio Macri avanzó con la reforma a las ART –que contaba con media sanción del Senado- o si, por iniciativa del kirchnerismo, se rechaza la medida del Gobierno. Quienes se oponen, negociaban hasta ayer voto a voto para torcerle la muñeca a Cambiemos y generarle un disgusto en el inicio del año electoral. La Bicameral está integrada por seis legisladores del oficialismo y nueve opositores, incluido el presidente, Marcos Cleri. De los nueve, cuatro representan al kirchnerismo duro, pero habrían logrado persuadir a los restantes.

Los diputados del FpV-PJ que forman parte de la comisión (Marcos Cleri, presidente, Diana Conti y Juliana Di Tullio), sumados a una senadora que representa a La Cámpora (Anabel Fernández Sagasti), buscarán en la reunión que dará inicio hoy a las 16, dictaminar en contra del decreto, pero para lograrlo requieren del respaldo de los otros senadores del PJ-FpV, entre los cuales se ubican Juan Manuel Abal Medina, María Graciela de la Rosa, Juan Irrazábal y Mario País, como también del diputado massista Raúl Pérez y del senador puntano Adolfo Rodríguez Saá. Los cuatro senadores del PJ-FpV mencionados, votaron a favor del proyecto en diciembre pasado, cuando recibió la media sanción de la Cámara Alta con el acompañamiento de 48 respaldos, incluido un importante apoyo del bloque opositor. El DNU en cuestión no modifica el texto de la iniciativa.

A pesar de coincidir en que la acción del Gobierno no contaba ni con necesidad, ni con urgencia, a los senadores peronistas les resulta difícil oponerse a un texto que ya aprobaron, y que contó con modificaciones del bloque. No obstante, en los últimos días hubo un giro en la posición inicial: “La idea es rechazar, pero se define en la comisión”, le dijeron a este diario voceros de los senadores del PJ-FpV. El kirchnerismo sostiene que el decreto marca un “antecedente institucional peligroso”.

Aún así, no será tarea sencilla. Hasta hace unas horas no estaba confirmada la asistencia del senador Juan Irrazabal. De no asistir –o en caso de que algún senador peronista se abstenga– el kirchnerismo necesitará del respaldo del massista Pérez o de Rodríguez Saá, que se mantienen como una incógnita.

“El DNU cumple con los requisitos establecidos por la Constitución”, insiste el senador radical Luis Naidenoff, que señala a su vez que la intención de Cambiemos es que Diputados sancione definitivamente la ley, y no descarta que sea en extraordinarias. Según Naidenoff, en diálogo con El Economista, la razón de la urgencia se explica en la necesidad de avanzar con el nuevo procedimiento, que delega los trámites de litigiosidad a comisiones médicas y servicios de homologación.

En caso de que el decreto sea rechazado, ambas cámaras deberán ratificar la decisión. Si es aprobado, bastará con que reciba el aval de Diputados. Al encuentro de hoy participarán representantes de las dos CTA, de la CGT y de la UIA, y otros legisladores.