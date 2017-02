Arribas negó cargos en su paso por el Congreso

Finalmente, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, pasó por el Congreso. Y lo hizo acompañado por la número dos de la ex SIDE, Silvia Majdalani. La última vez que habían visitado el Parlamento había sido para defender sus designaciones – luego aprobadas– dispuestas por el presidente Mauricio Macri, visita fechada a mediados del año pasado. En esta oportunidad, el motivo fue dar explicaciones ante la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, por la denuncia en contra de Arribas en la cual se investiga un presunto giro de US$600.000 por parte de un involucrado en megacausa Lava Jato. La reunión se realizó pasadas las 12 del mediodía en el Anexo del Senado, el edificio Alfredo Palacios.

Según explicaron los presidentes de la comisión, el senador Juan Carlos Marino (UCR) y la diputada Teresa García (FpV), Arribas participó de la reunión –reservada y secreta– por un reclamo de García, emitido el 11 de enero pasado, y por la propia voluntad del funcionario. Los protagonistas contaron, ante la prensa acreditada –que aguardó en la puerta del salón en el cuál se realizaba la interpelación– que fue un encuentro “amable”, el radical fue más allá y la calificó como “excelente”. Si bien no llevó papeles, Arribas le explicó a los legisladores lo mismo que expresó ante la Justicia una semana atrás. Es decir, reconoció únicamente que recibió de Leonardo Meirelles US$ 75.000 por la venta de un inmueble. “No entregó documentación, sino que explicó lo que presentó ante la Justicia”, añadió García y declaró, en coincidencia con Marino: “No somos un organismo que pueda indagar, vamos a dejar que la Justicia avance”. En ese sentido, el senador señaló que “si Arribas no se presentaba espontáneamente en la justicia me parece que estaba muy mal y si la Justicia lo condena voy a ser el primero en pedirle la renuncia”. De todas formas, la diputada kirchnerista agregó que le entregó al titular de la AFI una serie de preguntas escritas que deberán ser contestadas por el jefe de los espías en los próximos días.

Por otra parte, los legisladores confirmaron que Arribas regresará al Congreso en la primera semana de marzo, para dar explicaciones de las filtraciones del diálogo telefónico entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el extitular de la AFI, Oscar Parrilli. Lo que se investiga es quién filtró el audio, en el que habría tres organismos involucrados, la Corte Suprema de Justicia, los juzgados federales en la causa a cargo del juez Ariel Lijo y la Agencia de Inteligencia. Marino sostuvo que Arribas consideró como “grave” el asunto, mientras que desde el kirchnerismo señalaron que se trata de una “persecución política”. “No está sostenida la necesidad de difusión de las escuchas en este proceso”, agregó García.

Participaron de la reunión, además de las autoridades mencionadas, los diputados de Cambiemos Miguel Bazze y Daniel Lipovetsky y el senador oficialista Oscar Castillo, la diputada del FpV Juliana Di Tullio y el senador sanjuanino Roberto Basualdo, además de Majdalani, que no habría emitido palabra, según protagonistas del evento.