Trump abre conflictos (pero mercados suben)

Como era previsible, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló su visita a Estados Unidos luego de que Donald Trump firmase la orden ejecutiva para levantar un muro en la frontera entre ambos países. Tal vez hoy, cuando se encuentre con la primera ministra británica, Theresa May, Trump muestre su primera actitud amistosa hacia otro país.

Ayer, Peña Nieto comunicó a través de su cuenta de Twitter que no viajaría y eso motivó duras respuestas duras de Trump, llevando la relación de ambos gobiernos a un momento de mucha tensión. El presidente estadounidense, luego de recordar que el déficit de su país en el comercio bilateral es de U$S 60.000 millones, sostuvo que la reunión carecía de sentido si México no estaba dispuesto a pagar por la construcción del muro.

Tarifa de 20%

Durante el día hubo versiones contradictorias sobre el apoyo que le daría la Casa Blanca a una iniciativa de congresistas republicanos para aplicar una tarifa de 20% a las importaciones que vengan de México y que sería destinada pagar la obra. Lo cierto es que los mercados financieros en Estados Unidos todavía apuestan a favor de la nueva gestión porque creen que traerá menos impuestos y más crecimiento. De todas maneras, no parece haber muchos fundamentos políticos ni económicos para sostener la suba de Wall Street. Hay analistas que sostienen que dada la profundidad en el cambio de la orientación política en Washington, la volatilidad será el riesgo distintivo de los mercados financieros durante en 2017.

En ese contexto, Argentina tiene la ventaja de haber cubierto una gran parte de sus necesidades financiamiento para 2017, aunque ningún país saldría indemne de un escenario de conflictos comerciales crecientes.

¿Y el dólar?

Por otra parte, el comportamiento del dólar contra el resto de las monedas es una incógnita. Luego de las elecciones se descontaba que se fortalecería pero en las últimas semanas cambió de dirección y el mes de enero cerraría mostrándolo en baja. En una nota en Bloomberg, se afirmaba que los antecedentes muestran que lo que ocurre en enero con el dólar marca la tendencia para el resto del año. Si ese comportamiento se mantiene, no cabría esperar una fuerte suba de la moneda estadounidense, y eso es una buena noticia para Argentina a cuya economía le va mejor con un dólar más débil en el mundo.