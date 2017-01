Total invertirá US$ 500 M en shale

La petrolera francesa Total invertirá US$ 500 M por año en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, según anunció el ministro de Producción Nacional, Francisco Cabrera, tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos como uno de los representantes de Argentina. “Le hemos hablado a la comunidad de negocios. Veremos un crecimiento exponencial de las inversiones”, evaluó el ministro.

Durante su paso por Davos, Cabrera mantuvo reuniones con directivos de doce compañías extranjeras. Entre ellos, con representantes de la francesa Total, quienes le informaron que “van a empezar con inversiones de US$ 500 M por año en explotación en la zona” de Vaca Muerta. “No tienen dudas respecto de la inversión en el país”, consideró Cabrera y destacó que el compromiso asumido por la petrolera es particularmente relevante por tratarse de una de las más grandes del sector en Francia y en el mundo, además de demostrar el interés que despierta Vaca Muerta.

Según Cabrera, los empresarios interesados en invertir en el país “se preguntan por la productividad de Argentina”. En ese sentido, remarcó: “En Davos estuvimos aclarando dudas de los potenciales inversores sobre, por ejemplo, cómo se hace para bajar la burocracia en la importación de equipamiento, algo que ya hemos hecho”.

En Argentina, Total cuenta con una participación de 42,5% dentro de una UTE –conformada junto a la neuquina G&P y la subsidiaria de Shell, Oil & Gas Developtments Ltd. SA– para llevar adelante el desarrollo de un proyecto piloto de gas no convencional en las áreas Rincón La Ceniza y La Escalonada, en Vaca Muerta. Desde 2015, el proyecto ya genera producción comercializable, al punto que el año pasado, pasó a ser uno de los que más aportó a la expansión de la producción de shale gas en el país –que creció más de 35% en 2016, según la firma G&G Energy Consultants, que preside Daniel Gerold–. La firma europea, además, lleva invertidos más de US$ 1.000 M en el proyecto offshore Vega Pléyade, en la costa de Tierra del Fuego.

Asimismo, Cabrera sumó otro anuncio de inversión en energía. “Por impacto económico, por lejos tal vez la más importante sea Dow Chemical. Tiene una inversión importante ya y está planeando hacer una planta petroquímica en Bahía Blanca, donde va a invertir US$ 5.000 M”, reveló.