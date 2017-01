Soja con nivel récord en Chicago

Después de varios meses con fuertes retrocesos y valores alejados de los picos históricos del año pasado, la soja se disparó en el mercado de Chicago en la jornada de ayer con motivo de las inundaciones que afectan a una gran parte de la zona núcleo del país y que podrían incidir en el rendimiento de los cultivos de la campaña actual, así como también en el área sembrada y la producción total, que podría descender en el 10%, de acuerdo a los analistas. El factor climático se sumó al debilitamiento del dólar, por lo que la oleaginosa ganó hasta US$ 8,45 por tonelada y alcanzó así una nueva cotización récord .

En detalle, el grano ascendió US$ 8,45 en el disponible; US$ en 8,27 en mayo; US$ 7,99 en julio; US$ 6,80 en agosto y US$ 4,32 en septiembre, por lo que cerró la jornada a US$ 392,88 por tonelada.

Contrariamente, sus subproductos mostraron disparidades, ya que el aceite cayó 0,11% hasta los US$ 783,95 por tonelada, mientras que la harina ascendió 4,46% hasta ubicarse en los US$ 384,48 por tonelada, lo que representó un salto de US$ 16,42 con respecto a la cotización anterior.

En el caso del maíz, las noticias también fueron buenas, ya que el cereal subió 1,95% a US$ 143,89 por tonelada. Para el trigo, en tanto, hubo ajustes positivos del 1,76%, con un disponible a US$ 159,28 por tonelada gracias a la cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos especulativos.