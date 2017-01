Sigue el conflicto en Educación

Luego de dos semanas, el conflicto por la desvinculación de 400 trabajadores del Ministerio de Educación y 2.600 tutores virtuales del programa Mi Escuela sigue sin resolverse. Los afectados ya han realizado reiteradas medidas de fuerza, que incluyeron tomas y un abrazo al Ministerio, y mantienen un paro por tiempo indeterminado mientras negocian reincorporaciones con funcionarios nacionales. En este marco, el gremio estatal ATE realizará hoy desde las 17 un festival en Marcelo T. de Alvear y Rodríguez Peña para visibilizar el reclamo.

Según pudo saber este medio, luego del abrazo al Ministerio realizado hace diez días, el plan de lucha perdió organicidad. Desde entonces, el organismo que encabeza Esteban Bullrich mantiene reuniones dispersas con representantes de sindicatos docentes, con ATE y con UPCN.

Según UPCN, se logró reincorporar a 200 de los 400 trabajadores dados de baja, pero la decisión todavía no está firme y no hay un conocimiento generalizado de los que recuperarán su puesto. Más allá del paro –que según fuentes internas al Ministerio se acata de manera “dispar”–, todos los trabajadores siguen asistiendo a sus puestos de trabajo de manera habitual y podrían enterarse, de un momento a otro, si están dentro del grupo de los reincorporados o no.

El miércoles, dos días después de haber retornado de sus respectivas vacaciones, el presidente Mauricio Macri recibió a Bullrich para hacer un “seguimiento de gestión”, pero no hubo pronunciamientos sobre el conflicto.