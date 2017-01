“Se van a retomar los objetivos de Melconian”

El nuevo presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, afirmó que buscará “multiplicar al menos por cinco la cantidad de propietarios en el país” y que asumirá “con un banco que está muy bien manejado”.

“Se ha llevado a cabo una gestión extraordinaria, que ha puesto en marcha un transatlántico con más de 20.000 empleadas con temas sindicales complejos, falta de informática y falta de crédito”, dijo el nuevo titular del banco.

Según dijo, le pidió “a Melconian que lo ayude a mantener el equipo de él, no sólo el directorio, sino también sus colaboradores porque ha sido muy exitosa su gestión”.

En ese sentido, aseguró que va a “retomar los objetivos de Melconian” y focalizarse en el crédito para la inversión, vivienda, economías regionales y afianzar las fuentes de financiamiento del banco”.

Respecto a la diferenciación del Nación con su línea de crédito hipotecario distinta a la UVA, remarcó que el banco “venía implementando un sistema distinto para el financiamiento a la vivienda que el que propiciaba el Central” y que intentará “llegar a una conciliación de las dos variantes”.

“Quiero un país de propietarios, que por lo que hoy se paga de alquiler aun en las viviendas más sencillas se pueda conseguir un crédito para pasar a ser propietario. Creo que el verdadero avance para lograr una mejor distribución de la riqueza y menos pobreza pasa por el acceso a la vivienda”, afirmó.

Salida emotiva

Por su parte, tras ser reemplazado, Melconian se despidió ayer de los empleados de dicha entidad con un emotivo discurso en el que admitió que no fue su decisión dejar el cargo. “Este es un día muy difícil y me lo están haciendo más difícil de lo que creía. Me toca despedirme de un lugar del que no quiero despedirme. No me quiero ir, la verdad es que me quiero quedar”, aseguró.

Visiblemente emocionado, se quebró y no pudo evitar llorar ante la ovación de decenas de empleados que se habían reunido en el lobby para despedirlo. “Pensar que algún día me decían ‘el día que te vayas te van a putear todos’. Qué lo parió, qué lindo es esto”, dijo emocionado.