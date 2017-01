Se dinamiza el mercado de oficinas en la CABA

El mercado de oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó el año 2016 con absorción de metros cuadrados en los dos últimos trimestres, esto es la ocupación de metros en relación a la oferta disponible, especialmente por el desempeño en el tramo final del año, en el que se tomaron 62.419 m2, correspondientes al último trimestre del año, absorbiendo en un solo trimestre un 72,5% del total.

Un informe de la consultora inmobiliaria Colliers Argentina, especializada en el mercado corporativo, destaca que la absorción registrada en 2016 supera el promedio anual histórico del 58.000 m2, registrando el nivel más al alto desde 2010, cuando trepó hasta los 153.000 m2.

En cuanto a la oferta, en el período octubre-diciembre el inventario de oficinas se ubicó en 1.746.037 m2, terminando el año con la incorporación de 89.115 m2, distribuidos en 4 edificios. “Esta producción supera en 41% el promedio histórico, que ronda los 63.000 m2 anuales”.

Mercado activo

Asimismo, el informe de Colliers indica que el año pasado se registró un incremento de la vacancia (disponibilidad de m2) y se prevé para este año la incorporación de diez nuevos edificios de oficinas Clases A y A+ (premium). Al respecto, la vacancia terminó con un leve ascenso del 6,5% respecto del trimestre anterior. Un dato relevante es que la mayoría de los proyectos que ingresan al mercado ya se encuentran alquilados al momento de sumarse al inventario. Esta tendencia se confirma cotejando la superficie incorporada y los valores efectivamente absorbidos.

“El incremento de la vacancia, que representa una disponibilidad de 113.748 m2, se debe principalmente a la incorporación de nuevos metros al inventario”, explicó Juan Manuel Farola, gerente de la división oficinas de Colliers.

En cuanto a la distribución de la vacancia, los inmuebles clase A+ exhiben una disponibilidad del 4,2% (sobre el total del inventario), mientras que en los edificios clase A, la vacancia sube al 8,4%. Esto, de alguna manera, da cuenta de una mayor demanda de edificios de categoría, en línea con la tendencia a que las empresas que ocuparán los edificios participan de alguna manera en su construcción. En este sentido, los submercados Norte GBA y Puerto Madero continúan concentrando el 52% de toda la superficie disponible.

Las perspectivas para este año también son buenas. Entrarán diez nuevos inmuebles que totalizarán 136.481 m2 y de ellos 92.154 m2 corresponderán a inmuebles categoría A+“previéndose un 2017 como otro año de importante renovación y consolidación del segmento premium”.

El precio promedio de alquiler solicitado en el último trimestre del año se ubicó en US$ 24,9 por m2, prácticamente no tuvo alteraciones respecto al observado el trimestre anterior (US$ 24,2 por m2).

Siguiendo la teoría de oferta y demanda, el análisis por categoría de inmueble revela que los edificios A+ aumentaron su valor en mayor proporción que los A. Mientras el m2 en construcciones A+ presentaron un valor de US$ 28,8 por m2 (7,7 % superior al registrado el trimestre previo), los inmuebles clase A estuvieron en US$ 23,3 por m2 (1,1 % más que en el período anterior). Los mayores niveles se registraron en el submercado Norte CABA con un valor que llega a los US$ 29,2 por m2.