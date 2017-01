“Macri hizo casi todo lo prometido y eso genera confianza”

Entrevista a Andy Freire, ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad

“No está frío: está helado”, dice Andy Freire, ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, en diálogo con El Economista desde Davos. Las buenas noticias, sin embargo, compensan la crueldad del invierno alpino: el martes, el Indice Global de Competitividad del Talento (elaborado por la escuela de negocios francesa INSEAD, Adecco y el Human Capital Leadership Institute de Singapur) coloca a Buenos Aires como la ciudad más talentosa de la región. “Por arriba de San Pablo y Santiago de Chile”, comenta Freire.

Ayer, además, Freire anunció, desde Davos, el lanzamiento de InvestBA, la agencia de inversión porteña. “El organismo buscará convertir a Buenos Aires en la principal plaza de inversión de la región, comunicar las oportunidades de negocio y guiar a los inversores en el proceso”, indicó en un comunicado.

Además, agrega Freire, la CABA recuperó, “luego de trece años”, su lugar en Davos, así como lo tienen las principales urbes globales, como Londres, Roma, San Francisco o Nueva York.

¿Se habla de algún otro tema que no sea qué hará Donald Trump cuando asuma mañana?

No es el único tema. Se está hablando de Trump y la decisión de la primera ministra británica, Theresa May, de ir por un Brexit estricto, pero también de las palabras de Xi Jinping, el presidente de China, hablando sobre porque el proteccionismo es malo y que los países mejoran cuando se abren. Es interesante como el mundo va cambiando. También se habla de la Cuarta Revolución Industrial y los riesgos y oportunidades que eso conlleva.

Hace un año, el Gobierno acababa de asumir y, además, el propio Presidente estuvo presente en Davos. ¿Percibe el mismo interés que doce meses atrás?

Los paneles sobre Argentina, con los cuatro ministros que viajaron más el presidente del BCRA, tuvieron muy buena receptividad y había numerosas empresas trasnacionales con presencia en Argentina. Como dijo la canciller Susana Malcorra, Mauricio Macri hizo casi todo lo prometido y eso genera un círculo de confianza.

El año pasado, si bien ya se habían tomado rápido algunas medidas clave, como la salida del cepo, casi todo pasaba por los planes y las expectativas. Ahora, ya pasó más de un año de gestión. Como dijo, se hicieron muchas cosas. ¿Qué cosas siente que a los participantes del foro les hubiera gustado ver y aún no vieron?

La reactivación. Recién hace algunos meses pegamos la curva, y nos hubiera gustado que la reactivación ya esté en plena ebullición hoy. Eso hubiera sido un broche de oro y un mensaje de optimismo. Pese a ello, se percibe un gran interés y hay mucho respeto porque estamos haciendo las cosas bien. Y desde la ciudad de Buenos Aires estamos muy contentos. Es la primera vez en trece años que tenemos nuestro cupo.

Imagino que las empresas energéticas, por poner un ejemplo, no se acercan a Buenos Aires porque, por ahora al menos, no hay un Vaca Muerta debajo del Obelisco. ¿Qué sectores están interesados en instalarse en la CABA y por qué?

Todo lo que tenga que ver con los servicios y el talento porteño despierta un gran interés en la comunidad internacional. Y vino muy bien salir rankeados primeros en la región en cuanto a nuestro talento. Nos da plafón para argumentar y posicionarnos en la competencia por el talento.

¿Qué cambia con InvestBA, la agencia de inversiones que lanzaron ayer?

En 2015, vinieron US$ 13.300 millones de inversión extranjera a Argentina. Y no sabemos cuánto vino a Buenos Aires. InvestBA tiene el objetivo de darle a la Ciudad relevancia como destino de inversión, más allá de la agenda global del país. Necesitamos una agenda específica también. Necesitamos inversiones en Vaca Muerta pero también en la CABA. Estamos entusiasmados y queremos tener una agenda más agresiva, y no sólo recibir inversores. Queremos salir a buscarlos. También tendremos el área de comercio exterior para promover los talentos locales para que puedan exportar.