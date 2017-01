Hoy, primera colocación internacional del año

El Gobierno lanzó su primera colocación de deuda en los mercados internacionales –cuyo resultado se conocerá hoy– con una demanda que hasta ayer llegaba a los US$ 14.000 millones, casi el triple de los US$ 5.000 millones que se salieron a buscar.

La emisión es de dos bonos en dólares a 5 y 10 años, con tasas que rondarán el 5% para los títulos más cortos y el 7% para los más largos. Según se informó, el valor nominal mínimo de cada lámina será de US$ 1.000 y la emisión se hará bajo ley de Nueva York.

Luego de la última exitosa colocación de Pampa Energía, que planeaba emitir entre US$ 500 y US$ 1.000 millones y recibió ofertas por US$ 4.000 millones, los analistas no se asombraron ahora de la alta demanda que vinieron teniendo los bonos hasta ayer. La emisión de Pampa estuvo debajo de la cotización del bono de Petrobras, que se tomaba como referencia, y fue una clara muestra de la alta demanda por activos argentinos.

Los analistas sostienen que una de las claves del éxito que tendrá la actual emisión es que se eligió muy bien el timming para hacerla, antes de la asunción de Trump. Mañana el republicano inicia su mandato y el riesgo a hacer la operación después de eso es que haya nuevas turbulencias financieras. Eso ocurrió con el último discurso del electo presidente, que generó incertidumbre porque no dio ningún indicio sobre su futura política económica.

Gustavo Neffa, analista de Research for Traders, aseguró que hacer la colocación antes de la asunción de Trump permitirá tener “un escenario de relativa tranquilidad” y que “las tasas que se van a obtener supuestamente son menores a las de abril de 2016, cuando se le pagó a los holdouts”. Si bien aclaró que el momento más “propicio” para hacer la emisión “era antes de que suban las tasas de la Fed”, afirmó que el actual timming igual “no es malo”.

Federico Furiase, economista del estudio Bein, aseguró también que el actual momento es bueno para emitir “porque la tasa a 10 años del bono del Tesoro de EE.UU. vino bajando desde un pico de 2,60 y ahora está en una meseta de 2,30 o 2,40”. Y además, agregó, “hubo una compresión del Riesgo País, que había aumentado 90 puntos básicos respecto del 8 de noviembre”.

Por otra parte, los especialistas consideraron que ayudará mucho la operación de “repo” (préstamos de bancos al Gobierno con títulos como garantía, en este caso el Bonar 2024) hecha la semana pasada por las seis entidades colocadoras: Santander, el BBVA Francés, el Citibank, el Deutsche Bank, el HSBC y el JP Morgan. Estos bancos le prestaron al Tesoro US$ 6.000 millones a 18 meses, a una tasa equivalente a la interbancaria londinense Libor más 290 puntos básicos, es decir un 3,8%.

Según Furiase, esto le permitirá al Gobierno descomprimir las tasas de la emisión: “Fue una señal de que hay margen para diversificar los mercados donde ir colocando deuda; muestra que se pudo conseguir fondeo a través de otras fuentes de financiamiento”.

El único punto negativo que tendrá la emisión, aseguró Neffa, es que la tasa a pagar aún será alta comparada con otros bonos de Latinoamérica. Por ejemplo el Bonar 2026 tiene un rendimiento de 6,59%, mucho mayor que los de otros títulos regionales a 10 años, como el Brasil 26 (4,85%), México 26 (3,99%), Perú 27 (3,23%) y el Chile 26 (3,02%).