Finanzas salió rápido a la cancha y consiguió US$ 7.000 millones clave para 2017

por Juan J. Battaglia (*)

El programa financiero para el 2017 es bastante exigente y también lo será en los próximos años. El gigantesco agujero fiscal heredado, la pasividad del Gobierno en resolverlo y la reducción de la monetización del déficit obligan a buscar una significativa cantidad de pesos y dólares en el mercado. El Ministerio de Finanzas presentó el programa financiero para el 2017, detallando las necesidades de financiamiento y las fuentes de recursos (Tabla 1).

El déficit presupuestado para el 2017 asciende a $412.100 millones, equivalentes a U$23.000 millones (al tipo de cambio de $17,92 del Presupuesto). La meta fiscal representa un rojo del 4,2% del PIB y el reemplazo del Ministro de Hacienda parece indicar que el Gobierno está un poco más interesado en cumplir con la meta establecida. Además de la necesidad de cubrir el déficit, el Gobierno debe rollear los vencimientos de capital e intereses por casi U$29.000 millones (aproximadamente el 60% son en moneda local).

Ante la considerable necesidad de fondos, el Ministerio de Finanzas comenzó a moverse rápido en 2017. La normalización del mercado de deuda (tasas a la baja nuevamente) luego del cimbronazo de Donald Trump favorecen muchísimo la salida rápida a la cancha. Ante la incertidumbre que trae el nuevo Presidente estadounidense, Luis Caputo quiere cerrar gran parte de las necesidades de caja lo antes posible.

Para eso, unos $150.000 millones vendrán del BCRA. El Gobierno todavía no pudo eliminar la dominancia fiscal y el BCRA continúa financiado al Tesoro, y eso claramente dificulta el manejo de la política monetaria. Sin embargo, la monetización del déficit viene cayendo. En 2014 alcanzó los US$ 19.000 millones, el año pasado unos US$ 10.000 millones y para el año en curso rondaría los US$ 8.400 millones. Además, como remarcábamos en otras oportunidades, el blanqueo le dejaría un monto entre US$3.000 y US$4.000 millones para el 2017 (lo que no fue utilizado en 2016). Por otra parte, el Gobierno podrá renovar con organismos internacionales US$3.850 millones, no tendrá problemas en refinanciar las atractivas Letes por US$4.500 millones y entre las utilidades del FGS y otras agencias públicas podrán aportar un monto cercano a los US$4.000 millones.

Para aumentar el apetito por parte de los inversores, antes de salir al mercado Finanzas anunció un préstamo contra un consorcio de 6 bancos internacionales por un total de US$6.000 millones, a 18 meses con una tasa en torno al 3,8% (ajusta por Libor). Luego de todas estas fuentes de fondeo, el Gobierno deberá salir al mercado local e internacional por US$24.000 millones según los propios cálculos de Finanzas. La semana pasada ya se aseguró US$7.000 millones.

La nueva emisión

El Gobierno colocó el jueves pasado US$3.250 millones al 2022 y la misma cantidad al 2027. Ambos títulos amortizarán íntegramente al vencimiento (bullet) y tendrán pagos semestrales de intereses en julio y enero de cada año. Las ofertas totales alcanzaron los US$22.000 millones, de las cuales el Ministerio de Finanzas decidió convalidar aproximadamente un tercio. El título al 2022 tiene un cupón de 5,625% mientras que el bono al 2027 pagará un cupón del 6,875%. En términos de rendimiento, la emisión estuvo bastante arbitrada en relación al resto de la curva (ver Tabla 2).

De esta manera, Finanzas pudo salir al mercado en condiciones similares a las vigentes antes del triunfo de Trump. Recordar que la última emisión en dólares había sido en julio pasado y el título al 2028 salió con un cupón del 6,75%, muy similar a la emisión actual al 2027. Sin embargo, los antecedentes de incumplidor serial y el alto déficit fiscal actual se traducen en un caro costo en términos relativos. En la Tabla 3 figuran las emisiones internacionales de la semana pasada. Desde el lado del inversor, Argentina todavía luce atractiva, sobre todo para los argentinos que se ahorran el pago de Impuesto a las ganancias y Bienes Personales.

(*) Economista jefe de Cucchiara.