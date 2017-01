Finanzas aseguró US$ 6.000 M con REPO de bancos

El ministro de Finanzas, que está a punto de subirse a un avión para iniciar el roadshow de la deuda, señaló que el país obtuvo un REPO (algo así como un préstamo) por US$6.000 millones de los mismos bancos que actuarán como agentes colocadores de los títulos. El préstamo es a 18 meses de plazo y pagará una tasa Libor más 290 puntos básicos (que sumaría un total de 3,80%). La garantía que aportará el Gobierno son Bonar 24.

A US$ 1.000 millones por cabeza, Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el JP Morgan aportaron una parte importante de lo que serán las necesidades de financiamiento al comienzo de año. “Lo hacen por razones comerciales y a nosotros nos sirve para reducir lo que teníamos que pedir en el mercado. Esta era la alternativa de financiamiento que estábamos explorando”, indicó el funcionario en una reunión con la prensa, en la que participó El Economista.

Por este préstamo es que Caputo emitirá menos en el mercado: calcula que el tramo internacional será por entre US$3.000 millones y US$5.000 millones mientras que sorprendió el anuncio de un tramo local, mediante el cual se esperan recolectar entre US$1.000 millones y US$2.000 millones. “Queremos impulsar al mercado de capitales local, por eso pensamos en que esta emisión también tenga un tramo doméstico”, señaló. Pero, lo que se emita localmente puede ser comprado por inversores del exterior, con lo cual habrá “pelea” entre brokers para comprar en el mercado primario. Con todo, esperan sumar US$7.000 millones con estas dos colocaciones en simultáneo.

Si bien no descartó que tome más dinero en la emisión internacional o local de lo tiene pensado, no será tanto más porque quiere dejar al mercado con “demanda insatisfecha”. “Podemos llegar a tomar algo más pero no demasiado. Por ahora no necesitamos convalidar quizás tasas para que nos presten más. El préstamos con los bancos ayudó para eso”, remarcó el ministro de Finanzas.

Con respecto a la operación, el ministro dijo que buscarán emitir el próximo jueves. Para eso, él y el jefe de Gabinete de Finanzas, Pablo Quirno, estarán desde el lunes en Londres haciendo el roadshow. El martes estarán en Boston y el miércoles en Nueva York. La otra mitad del equipo con Santiago Bausili, el secretario de Financiamiento, y Patricio Merlani, el subsecretario del área, estarán el martes en Los Angeles y el miércoles se encontrarán con Caputo en Nueva York donde esperarán al gran día.

El equipo de Caputo está confiado con el éxito de la emisión. Pero aún no dejaron trascender, el plazo de los bonos que emitirán ni la tasa buscada. El ministro volvió a reiterar que el efecto Trump, si bien impactó negativamente en los bonos argentinos al principio, ya no tiene el mismo peso e incluso dijo que los títulos están más o menos en los niveles previos al triunfo electoral del empresario en EEUU. “El escenario de Trump yo creo que está bastante priceado en el mercado. Pero en el futuro no sabemos qué puede pasar”, se sinceró Caputo.

Para el funcionario, tanto el préstamo con los bancos como la emisión que harán “despejan” ciertos nubarrones que había con las necesidades de financiamiento para este año. Además, detalló cuáles serán las fuentes de ese financiamiento: US$ 10.000 millones en el mercado internacional, US$ 14.000 millones en el mercado local, otros US$ 4.500 millones por la refinanciación de Letes, US$ 3.850 millones vía organismos multilaterales (no está contemplado nada con el FMI a pesar de los rumores), los US$ 6.000 millones mencionados por las facilidades con los bancos, y unos US$ 2.000 millones de entes estatales. Todo eso suma la friolera de US$ 40.350 millones que será lo que tendrán que financiar.