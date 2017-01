Entrevista a Emiliano Gallo, Secretario general de la seccional Vicente López de la UOM

Emiliano Gallo, secretario general de la Seccional Vicente López de la UOM, cuenta que el lunes pasado los 183 trabajadores agremiados de Banghó recibieron el telegrama de despido con la oferta de pago del 50% de la indemnización correspondiente por ley. La carta fue la misma para 40 empleados de comercio y otros 20 por fuera de convenio. A partir de ese momento la decisión de tomar la planta de Munro duró hasta las 20:00 de ayer. Tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, que duró más de cuatro horas, se dictó la conciliación obligatoria.

¿Qué pasa ahora que se consiguió la conciliación obligatoria?

Esto nos da la posibilidad de que vuelva todo a foja cero y que todos los compañeros vuelven a trabajar el lunes que viene, que es cuando deberían reincorporarse de las vacaciones. En estos 15 días vamos a tratar de tener alguna reunión con Franciso Cabrera y Jorge Triaca para ver si se puede revertir la situación. Sabíamos todos que iba a ser muy difícil pero vamos a hacer lo imposible para tratar de solucionar el conflicto.

¿Qué solución están negociando y quieren recibir la indemnización completa?

Nosotros queremos que los compañeros vuelvan a la fábrica. No negociamos cuánto sino que los queríamos a todos adentro. Obviamente que si no existe esa posibilidad y la empresa no tiene ninguna forma de seguir–porque de hecho no tiene trabajo– queremos conseguir que la indemnización sea la que corresponde.

¿No hay trabajo?

Esa es una realidad. El trabajo se paralizó hace más de tres meses. Ya con el anuncio de que en marzo próximo quizás se iban a conseguir las computadoras a 40% menos, se terminaron los pedidos. Hoy la empresa prácticamente no produce nada.

¿El reclamo va también para que vuelvan los aranceles a la importación?

Es una obviedad, pero ningún producto argentino puede competir con los de China. Y esto le pasa a cualquier producto que se fabrique en Argentina: no tiene manera de competir si se le sacan los aranceles de importación. No hay manera.

¿Qué dice la empresa?

La empresa dice que no es rentable y que no hay manera de que compita con China. Que quiere seguir e invirtió millones durante todos estos años.

¿Cuál es el perfil de los despedidos?

Los empleados de Banghó son compañeros con una edad promedio de 25 años. Para el 70% este es su primer trabajo. Mauricio Macri dijo que quería apoyar el empleo Joven. Banghó es una empresa que da empleo joven y de calidad. Todos tienen la máxima categoría y tienen capacitación. Se pierde una fuente laboral muy importante en una industria muy joven y pujante. Cuando llegó a Vicente López la planta tenía 60 trabajadores y ahora hay cerca de 350 compañeros que pierden el trabajo.

¿Cómo es la situación actual en otras empresas del rubro?

En ellas, también hubo despidos. En Capital, Novatech despidió 80 trabajadores, Corporate Corp a 100 y BGH a 40. En este rubro, varias empresas están en problemas. Y es probable que desaparezcan todas porque no hay manera de que sean viables. Se van a achicar, van a traer los productos de afuera y van a dedicarse a testearlos y venderlos.

¿Cuál es la predisposición del Gobierno en las conversaciones?

No vemos mucha predisposición del Gobierno. Ellos dicen que es una decisión tomada. Hablan de que el compromiso no lo tienen con la empresa sino con la gente. Y que los van a reubicar. Que nombren una sola empresa que esté tomando gente y que respete los sueldos que se cobran en Banghó. Si yo estoy ganando $16.000 y me van a reubicar en una empresa con un trabajo totalmente distinto, y voy a ganar menos plata… yo la verdad que el compromiso con la gente no lo veo.