El PRO porteño salió a responderle a Lousteau

El jefe del bloque de diputados porteños del PRO, Francisco Quintana, se sumó ayer a las críticas macristas al embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, al señalar que la actitud política del economista no es constructiva y le pidió que se definiera sobre su lugar en el escenario político: “Deberá definir si es opositor o aliado”, afirmó. No fue el único, sí el más duro.

El vicejefe de Gobierno de laCABA, Diego Santilli, hizo su crítica a su modo, elogiando la posibilidad de que Elisa Carrió sea la candidata del espacio en el distrito, una semana después de que su superior, Horacio Rodríguez Larreta, dijera lo mismo. Elogio con doble sentido, por otra parte, ya que en el PRO prefieren que la líder de la Coalición Cívica desista de competir en la provincia de Buenos Aires, el destino que ella presupone para este año de elecciones de medio término.

Cruces

“En la CABA planteamos un espacio amplio, pero ellos deberán decidir”, disparó Quintana al referirse al espacio ECO, cuyo líder es Lousteau, apoyado mayoritariamente por los dirigentes de la UCR de la Capital. Quintana se mostró disgustado al asegurar que ECO “votó en contra de proyectos que consideramos claves” para el distrito, y remató la crítica diciendo que “la actitud de Lousteau no es constructiva para la ciudad”, en declaraciones a Radio Del Plata. “Carrió es un buen ejemplo de que el PRO acepta las críticas, porque la actitud de su bloque, aun con críticas, es constructiva”, explicó el legislador. “En la Ciudad no hubo Cambiemos porque el PRO no quiso”, había dicho Lousteau el día anterior, desde Washington. Y arremetió contra Rodríguez Larreta, a quien culpó de la ausencia de la coalición en la Ciudad: “pone excusas políticas” para no incorporar a su espacio en la interna de esa fuerza. “La excusa de que nuestro bloque no vota igual que el oficialismo en la Legislatura es una excusa política que demuestra en el fondo que Larreta no quiere Cambiemos”, sostuvo entonces Lousteau.

En juego

En total, el PRO pone en juego 13 bancas en la Legislatura porteña. Nueve podrán buscar la reelección; el resto está desde 2009 y no tiene posibilidades de ser reelecto. Y el jefe de Gobierno porteño todavía no resolvió si mantendrá el calendario dividido respecto de las nacionales o si tenderá hacia la unificación. Como evolucione, en lo inmediato, el tanden que conforman Lousteau y el radicalismo porteño influirá en la decisión. En 2013, ECO no existía. Ese conjunto de fuerzas se presentó bajo el sello UNEN. Asumieron ocho legisladores divididos en distintos bloques: SUMA +, Coalición Cívica, Partido Socialista Auténtico, Confianza Pública, Proyecto Sur, Partido Socialista. Tendrán que renovar este año. Con o sin Lousteau de candidato: “Será una decisión colectiva de ECO” que deberá sopesar si para su futuro “es mejor que esté acá (por Estados Unidos), o es mejor que esté allá para una elección. Es una discusión abierta”, había considerado.