El éxito del blanqueo, en detalle

La AFIP dio a conocer los resultados de los primeros dos tramos del programa de sinceramiento fiscal. Hasta ahora se blanquearon activos por US$ 97.842 millones y la cifra final en marzo podría superar los US$ 120.000 millones. Hasta ahora el 86% de lo exteriorizado es del exterior y el 14% en el país. El promedio del monto de las declaraciones también varía dado que fue de US$ 83.500 en el país y de US$ 208.500 en el caso de los activos que están en el exterior. También se destacaron algunas consecuencias que produjo la exteriorización: la recaudación y la transferencia del impuesto especial alcanzó a $106.760 millones, se abrieron 112.000 cuentas con depósitos por US$ 7.200 millones, la nueva base imponible de Bienes Personales en el exterior alcanza a US$ 110.527 millones, más que triplicando la base anterior y se sinceraron en el país y en el exterior 45.013 propiedades. Precisamente los inmuebles tendrán un peso importante en la tercera etapa del sinceramiento.

La Afip también comparó este blanqueo con los anteriores y la diferencia es enorme. En el anterior sólo se exteriorizaron US$ 2.595 millones. Ahora, la mayor confianza en el Gobierno, un diseño muy favorable con muchos incentivos para el sinceramiento y el cambio de reglas de juego a nivel global y la necesidad de todos los países de adaptarse a ellas, condujeron a un resultado muy positivo.

El acuerdo con Estados Unidos, aunque no tiene la fuerza de los firmados con otros países, es muy importante dado que allí está radicado el 46% de las cuentas bancarias declaradas. Es probable que en ese país también estén radicadas la mayoría de las inversiones financieras que constituyen el grueso del sinceramiento dado que los inmuebles representan sólo el 4,2%.

Todos estos números echan luz sobre un fenómeno presente desde hace mucho tiempo en la economía del país. Un tema del cual siempre se habló y sobre el cual no había números precisos y faltaban datos concretos, que ahora, en buena medida, se tienen. Por eso, el éxito del blanqueo, dado el monto exteriorizado, es un reflejo de las distorsiones acumuladas durante años. Y una buena noticia para los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo, que asumieron ayer en funciones y hoy serán ratificados mediante su nombramiento a través del Boletín Oficial.