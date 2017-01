El déficit comercial con Brasil creció 70% en 2016

Los números finales del comercio exterior con el principal socio del Mercosur son un fiel reflejo de las dificultades que atraviesan tanto la economía argentina como la de Brasil. Los números fríos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil indican que en los doce meses de 2016 el comercio bilateral de bienes totalizó US$ 22.506 millones, 2,5% menos que en igual período de 2015.

De acuerdo a sendos informes elaborados por las consultoras Abeceb y Ecolatina, sobre la base de la información oficial brasileña, el déficit comercial de la Argentina con ese país creció 70% respecto del año anterior, sin embargo, en los últimos meses se observó una cierta recuperación, con impulso de las exportaciones, motorizadas por las colocaciones externas de vehículos y cereales (maíz, trigo y cebada).

La coyuntura económica de los dos países configuró un mapa en el que la balanza comercial arrojó un saldo deficitario para nuestro país de US$ 4.332 millones, 70% más que los US$ 2.515 millones registrados en 2015. De este modo, se alcanzó “el segundo mayor déficit bilateral de los últimos 25 exaños”, señala Abeceb. Esto se dio a partir de exportaciones que alcanzaron los US$ 9.087 millones, 11,6% menos que el año anterior, en tanto que las importaciones desde ese país acumularon el año pasado los US$ 13.419 millones, 4,8% más que en 2015, el mayor incremento desde el año 2013.

Comercio en baja

Sobre el intercambio bilateral, Abeceb afirma que el monto total de US$ 22.506 millones representa la tercera caída anual consecutiva y el nivel de comercio más bajo de los últimos diez años.

Por su parte, Ecolatina destaca el hecho de que las exportaciones argentinas muestran un salto considerable en el último mes del año (+48% interanual), impulsadas por vehículos y cereales, no obstante, “no pudieron contrarrestar el avance de las importaciones (+40% interanual) desde Brasil, lo que profundizó el rojo en el intercambio bilateral”. Siguiendo con el análisis, Ecolatina explica que aunque las ventas al socio mayor del Mercosur “repuntaron fuertemente en relación a diciembre de 2015, permanecieron 23% por detrás del valor enviado durante el último mes de 2014 (casi US$ 1.200 millones)”.

Pese a todo, las dos consultoras aseguran que en que el retroceso de la balanza comercial empezó a revertirse durante la segunda mitad del año. “La mejora del comercio bilateral a fin de año en el sector automotriz es una buena noticia para la industria argentina, auspiciosa respecto al inicio de 2017, aunque los valores de intercambio en el sector siguen siendo muy bajos en comparación con años anteriores”, consideró Abeceb.

Al respecto, desde Ecolatina destacaron que el empuje del comercio exterior en diciembre de 2016 se explica, en parte, porque en el mismo mes del año anterior, el intercambio había estado frenado ante la expectativa de una inminente devaluación.