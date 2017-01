El crudo, con buenas señales para 2017

El precio internacional del crudo de petróleo crecerá en los próximos meses, en línea con lo que viene sucediendo en las últimas semanas del año pasado y las primeras de 2017, según el último informe de proyecciones para las commodities de FocusEconomics.

“El mercado petrolero estuvo entre los de mejor performance sobre el final de 2016 y el principio de 2017 como resultado del recorte de producción pactado entre la OPEP y los países no OPEP –plantea el reporte–. Con el acuerdo, los analistas esperan que el mercado sea empujado hacia el déficit (de producción) en el primer semestre de 2017, lo que debería acelerar la caída de los inventorios a nivel global y presionar los precios al alza”.

A su vez, destaca el reporte, la suba a nivel global del dólar en los últimos días como consecuencia de la inminente asunción de Donald Trump, también favorece al crudo, en la medida que se abarata para los países importadores.

En ese sentido, el Brent promedió US$ 49,5 en el último trimestre del año pasado y los analistas esperan que crezca a US$ 54 en el primero de este año, un promedio anual de US$ 56,5 y un valor de US$ 58,7 para finales de año. Más hacia adelante, proyectaron un barril a US$ 65,5 para fin de 2018.

“A la luz de los recientes hechos, siete panelistas partipantes de nuestra encuesta revisaron al alza sus pronósticos para el cuarto trimestre de 2017, mientras seis redujeron sus proyecciones y once las mantuvieron sin cambios”, explicó. A pesar de los buenos pronósticos que abrió el acuerdo, el crudo todavía no mostró que haya podido mantenerse por encima de los US$ 55 por mucho tiempo consecutivo ni dejar atrás la volatilidad, detalló el informe.

Por su parte, el WTI también se vería beneficiado por las perspectivas de equilibrio de mercado que abre el acuerdo de la OPEP, aunque los “temores de que la producción de shale norteamericana pueda escalar pronto, hacen que el valor de referencia para Estados Unidos caiga”.

En ese marco, el informe pronostica un barril de WTI a US$ 52.6 para el primer trimestre de este año y US$ 57,8 para fin de año, con un promedio de US$ 54,8 durante los doce meses.