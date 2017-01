El Economista (P) compartió una mesa con un veterano economista de la City porteña (E) y una consultora política (CP).

P: ¿Cómo viene 2017?

E: A la expectativa de un rebote positivo, pero la inversión sigue siendo la gran ausente.

P: ¿Vaca Muerta podría ser el punto de partida?

E: Es un buen inicio. El precio del petróleo acompaña algo, pero la letra chica del acuerdo con el sindicato no convence demasiado. El costo laboral supera holgadamente el 50% para las operadoras petroleras, y esto es negocio con costos más bajos y un precio de barril superior a los US$ 80. Pero las expectativas son favorables. El mercado accionario reaccionó a favor.

P: ¿Recomienda petroleras?

E: Las acciones de bancos siguen con fuerte impulso. El buen año 2016 pinta favorable también para las gasíferas y las eléctricas. Todo depende del rumbo de las tarifas, y del clima político. Las elecciones de octubre serán decisivas.

P: ¿Y usted cómo ve el horizonte electoral?

Consultora política: Incierto. Y se percibe impaciencia. La inseguridad, la inflación y el empleo no muestran mejoras. Ustedes los economistas dicen que hay que bajar impuestos, pero si también quieren bajar el déficit deben explicar cómo.

E: Bajando gasto público, al menos el gasto corriente.

CP: Suena lindo, como el discurso del nuevo ministro de Hacienda. Pero si el gasto social es casi la mitad y no se puede bajar, la salida es vía despidos masivos en el Estado. Además, Cambiemos sigue midiendo mal en el conurbano, y como dicen ustedes “es la economía, estúpido”. Si no baja en serio la inflación y comienza una ola de despidos, no se gana en octubre.

P: Pero la inflación viene hacia abajo.

E: Así es… y enero también, pero la cosa se complica en febrero. Impac- Diálogos after office tarán combustibles, fletes, inicio de paritarias, luego gastos escolares, electricidad, gas natural.

CP: Se olvida de las prepagas. ¿6% en febrero, no?

E: Sí, algo esperable para que recuperen rentabilidad.

CP: Pero al menos a una no le va tan mal. La semana pasada le compró Efectivo Sí a un banco de primera línea, y sin ningún aumento de cuotas… ¿recuperar rentabilidad dijo, o escuché mal?

E: Perdieron bastante plata en los tiempos de la Morenomics: si no bajan los costos, se les complica a varias.

CP: Lo mismo vale para entonces para los peajes, las telefónicas, la TV de cable. ¿Y entonces?

E: Hay que esperar a que se reacomoden algunos precios relativos. Después de las paritarias habrá que ver cómo sigue la dinámica de los precios.

P: ¿En línea con las metas del BCRA?

E: En Reconquista 266 se tienen fe, pero los salarios y las tarifas tienen su propia música.

P: Algunos colegas suyos se van sumando a la defensa del gradualismo, podríamos estar peor…

E: Si, pero nadie apuesta a que algún sindicato cierre acuerdos por menos del 25% de aumento.

P: Panorama incierto entonces también para las elecciones.

CP: Falta mucho para el armado de listas, pero si no baja la inflación ni aumenta el empleo, es prematuro hacer pronósticos.

E: Coincido. Como decía Javier González Fraga en los ’80, “la regla es la incertidumbre”.

P: ¿Alguna señal de alerta?

E: La evolución de las importaciones. El cierre de dos plantas de Alpargatas no fue cualquier decisión. El atraso cambiario también llegó para quedarse, y el viernes asume Donald Trump. Veremos…