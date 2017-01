Crisis en la AFA: ¿Se reanudará el fútbol?

por Juan Strasnoy Peyre

La crisis económica y política que atraviesa el fútbol argentino sigue agudizándose y amenaza con fuertes consecuencias deportivas. El primer impacto fue la postergación del inicio de la Copa Argentina, pautado para el 22 de enero. Pero la interrogante va más allá: ¿rodará la pelota este semestre?

El Nacional B y la Primera C ya anunciaron que no retomarán actividades hasta que no aparezcan recursos y es muy probable que el torneo de Primera División no se reanude el 3 de febrero.

El paisaje es desolador: clubes endeudados, planteles enteros que no cobran, pocos refuerzos. En ese marco, el enfrentamiento entre dirigentes, políticos y empresarios televisivos por los recursos que mueve el deporte más popular está lejos de su fin.

Las negociaciones

Los dirigentes de primera, con Marcelo Tinelli a la cabeza, avanzan en tres frentes para conseguir los fondos que destraben el conflicto:

La AFA recibiría 530 millones de pesos de parte del Estado por la rescisión del contrato de FPT.

Fox/Turner y ESPN pretenden hacerse de la televisación del fútbol y su nueva oferta llegaría a 2.700 millones de pesos.

La Comisión Normalizadora de la AFA pidió dinero a la FIFA para cumplir con el pago de los $ 350 millones extraordinarios prometidos para diciembre.

Sin embargo, el vicepresidente de Chicago y voz cantante del Nacional B, Daniel Ferreiro, habló este viernes y marcó la cancha: “Si hay 5 mil millones de pesos de ejecución de acá hasta el 2019, ¿cómo vamos a rescindir por 350 (el contrato de FPT)?”. Y agregó: “Hay que institucionalizar la AFA para rescindir contrato y firmar uno nuevo.

La Comisión Normalizadora no tiene facultades para hacerlo”.

Pocos días atrás, se reunieron Daniel Angelici (Boca), Claudio “Chiqui” Tapia (Barracas Central), Hugo Moyano (Independiente) y su hijo Facundo (Alvarado). ¿El motivo? Aceitar un acuerdo para repartirse el proyecto de la Superliga para la Primera y la AFA para el Ascenso.

Pero San Lorenzo y River no aceptan el acuerdo. Buscan los apoyos para cerrar las negociaciones en marcha y erigir a Tinelli como futuro pope del fútbol.

Tras la confirmación del cierre de FPT por parte de Macri, se reanimó la polémica sobre los proyectos en danza para el negocio del fútbol argentino. Exabrupto mediante, el presidente de Vélez, Raúl Gámez, denunció presiones del Gobierno “sobre los clubes para que seamos cada vez más pobres y sacarse el gusto de que ganen plata con los amigos haciendo sociedades anónimas”.

Es un hecho que el macrismo ve con muy buenos ojos convertir a los clubes en entidades privadas, un viejo anhelo del expresidente de Boca. El año pasado Macri se mostró a favor de que “los socios de cada club elijan” si quieren privatizarse.

Así, ¿habrá fútbol este semestre? Mientras algunos dirigentes ven luz al final de las negociaciones, Ferreiro fue determinante: “Creo que no. No vamos a jugar hasta que no haya recursos y eso no va a pasar hasta que la AFA esté institucionalizada”.