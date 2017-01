Buena colocación de Pampa: US$ 750 M a 7,6%

Pampa Energía colocó deuda en mercados internacionales ayer por US$ 750 M a través de Obligaciones Negociables (ON) a diez años a una tasa de 7,625%. La colocación del título, que pagará intereses semestralmente en dólares, tuvo una demanda cuatro veces mayor al monto buscado por la compañía y consiguió una tasa mejor a la que esperaba el mercado, por lo que fue considerada un éxito ayer por el mercado.

En su programa financiero, la firma de Marcelo Mindlin tiene habilitada una colocación de hasta US$ 1.000 M para financiar su apuesta agresiva en materia de inversiones (tanto en energías renovables como en hidrocarburos y en distribución de energía) y para cancelar el préstamo que contrajo para la compra de 67,2% de las acciones de Petrobras Argentina por US$ 892 M. En esta oportunidad, la empresa iba a salir al mercado a buscar inicialmente US$ 500 M, pero luego amplió la emisión a la vista de los buenos resultados que obtendría.

Los bancos que intervinieron en la transacción fueron Citigroup, Deutsche Bank, Credit Agricole y Santander, como compradores iniciales; y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario, Galicia, ICBC y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como colocadores locales. Mientras tanto, la emisión se concretará el próximo martes 24 de enero. De este modo, la firma de Mindlin se encamina a cerrar un buen primer mes del año, luego de protagonizar la semana pasada el tradicional toque de campana en Wall Street, donde Pampa cotiza desde 2009 y conseguir que se mantuvieran las calificaciones “B” (Fitch Ratings) y “B3” (Moody’s) para sus papeles en dólares y “BB-” (Fitch) para los denominados en pesos.

Emisión pionera

Al tratarse de la primera emisión corporativa significativa en lo que va del año, era seguida con atención por otras firmas para evaluar el contexto financiero a pocos días de la asunción de Donald Trump.

La semana pasada, la energética Genneia marcó el debut para las emisiones corporativas argentinas (y para su propio historial en mercados internacionales) con la colocación de un título a cinco años por US$ 350 M a 8,75%, una tasa considerablemente más alta que la que consiguió ayer la firma de Mindlin, aunque también con buen nivel de ofertas, de US$ 1.000 M, tres veces la demanda de la empresa.

Mientras tanto, según Research for Traders, otras que saldrían al mercado en el corto plazo son YPF, Banco Supervielle, Central Puerto y Aeropuertos Argentina 2000, por una suma máxima agregada de US$ 2.200 M. Varias de ellas, según la consultora, están esperando a conocer la tasa que conseguirá la Nación en su emisión de mañana, que servirá como punto de referencia para las demás colocaciones. Según analistas del mercado, la emisión nacional “marcha bien” ayer.

De todos modos, ni Central Puerto ni Supervielle ni AA 2000 tendría apuro en salir al mercado y si bien no cerraron la puerta a una emisión de deuda más adentrado el año, fuentes de YPF –que explicaría la mayor parte del monto calculado por RfT– rechazaron ante la consulta de El Economista que vayan a llevar adelante una emisión en el corto plazo. La compañía nacional está autorizada a tomar deuda por hasta US$ 10.000 M en su programa financiero de 2017, pero tiene un stock de pasivos alto y bajos vencimientos de deuda este año, por lo que podría salir al mercado solo para refinanciar esos compromisos.

Durante el año pasado, los bonos corporativos lanzados al mercado internacional alcanzaron los US$ 4.950 M, revirtiendo una tendencia de varios años en que las emisiones de este tipo estuvieron postergadas debido a las tasas altas que pagaba el soberano y los controles de capitales que regían.