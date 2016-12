Productos tecnológicos, los más caros de la región

La Argentina está al tope de los precios en la región en lo que se refiere a productos tecnológicos, supera en 54% a Brasil, el segundo país en el ránking, y se ubica en promedio, un 130% por encima del valor de los mismos bienes en Estados Unidos, el país con la oferta más barata de todo el continente, indica un informe de la consultora Integrago.

El relevamiento se hizo sobre 1.000 precios correspondientes a 110 artículos en siete países de América Latina, en los que se analizó el valor de venta de auriculares, productos de gaming (juegos electrónicos y consolas), informática, smartphones, smartwach (relojes inteligentes), así como productos de fotografía y video.

El dato abona la postura del Gobierno Nacional de buscar una baja sustantivo en los precios de productos informáticos (tablets, notebooks, netbooks) a partir de la eliminación del arancel de importación del 35%. Con ello se pretende beneficiar especialmente a las empresas para mejorar su productividad, con una incorporación de tecnología orientada al campo de los negocios. La medida levantó polvareda en la industria tecnológica de Tierra del Fuego, que siente amenaza su continuidad y puestos de trabajo.

El detalle

Las mayores diferencias de precios se registraron en los rubros de informática, con una brecha de 157%, seguido por los smartwatch, cuyo valor en el país registra en diciembre valores por encima del 145% a los que pueden obtenerse, por ejemplo en Estados Unidos. En el caso de los artículos fotográficos, video y gaming, los precios relevados estuvieron superaron el 120% (126% y 122% respectivamente), en tanto que los smartphones su ubicaron 115% por encima y los auriculares un 99%.

En el otro extremo del ránking, Integrago destacó el desempeño de Chile como el país con mejores precios del Cono Sur, que muestra precios de artículos tecnológicos 39% por encima de los registrados en Estados Unidos, pero 20% más económicos que en Uruguay, 27% menos que en Brasil y 66% menos que Argentina.

Cabe desatacar que el caso de los juegos electrónicos grafica muy bien las diferencias entre países. Por ejemplo, mientras un combo gaming de Playstation 4 (consola + juegos + accesorios) salía al momento del estudio US$ 398 en Estados Unidos, el mismo costaba US$ 1137 en nuestro país. Por otra parte, una notebook HP salía en Chile US$ 326,2 – menos incluso que en Estados Unidos- el precio en Argentina era de US$ 1.359,6, en tanto una tablet Samsung tenía un precio de US$ 392,9 en el país trasandino y aquí el valor llegaba a US$ 1.050,6.

Algo parecido ocurrió en el rubro telefonía, en el que se podía acceder a un smartphone Alcatel por US$ 119 en Estados Unidos, mientras que en Argentina había que desembolsar hasta US$ 339,9, en tanto los valores para un Samsung Galaxy era de US$ 260 en el país del norte y US$ 432,6 en un local de la Argentina.