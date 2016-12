“Malvinas debe pasar por el Congreso”

Habrá recibido el dato por anticipado de su predecesor, Carlos Foradori, o no, pero el primer paso del vicecanciller Pedro Villagra Delgado por el Congreso fue engorroso, y no recibió ni un guiño de la presidenta del Observatorio de la cuestión Malvinas, Elisa Carrió. La diputada de la Coalición Cívica le avisó al funcionario que todos los acuerdos con el Reino Unido que vinculen a las islas “deberán pasar por el Congreso”, y que si es necesario “se interpela y se pide juicio político”.

Hubo en el inicio y en la previa cruces por la formalidad del evento. Al no estar en el marco de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que también preside Carrió, la oposición advertía sobre la posibilidad de que el vicecanciller esquive la cuestión Malvinas, y también achacaron la ausencia de la ministra, Susana Malcorra. En los hechos, el comunicado firmado el 13 de septiembre entre Cancillería y el Reino Unido no paso por inadvertido, como tampoco los acuerdos alcanzados por Villagra Delgado y su par Alan Duncan, en la última semana.

Los cuestionamientos pasaron por los eventuales acuerdos de pesca e hidrocarburos con Gran Bretaña, como también la posibilidad de agregar más vuelos a las islas desde países limítrofes con escala en Argentina. “En este tema no pasarán. Por acá no pasa, se interpela y se pide el juicio político si es necesario, si avanzan sobre esto”, avisó Carrió, y agregó que “en materia de política exterior no vamos a dejar en manos de ninguna cancillería una cuestión que pertenece al Estado Argentino”. El único respiro que tuvo Villagra Delgado, fue cuando se celebró el avance alcanzado para la identificación de los 123 soldados enterrados en el cementerio de Darwin.

El vicecanciller sostuvo que el comunicado firmado en septiembre pasado fue “un comunicado de prensa” en el cual se “fijaron temas que podrían generar acuerdos”. El comunicado acordaba “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarbutos”. Consultado sobre la presencia de legisladores kelpers en el encuentro que Villagra Delgado mantuvo con Duncan en la semana pasada, el funcionario aclaró que “de hidrocarburos y pesca no se habló nada en Londres. Ellos dijeron que estaban interesados en el tema pesca, pero les quiero asegurar que no hubo ningún acuerdo”.

En parte, el diputado del FpV Guillermo Carmona, y vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores, exigió que “el Gobierno no siga jugando al hecho consumado, que no sigan avanzando, que determine la decisión de no innovar hasta que el tema sea tratado por el Congreso”, e insistió, en diálogo con la agencia DyN, en el pedido de interpelación a la Canciller y en caso de que no haya respuesta satisfactoria, avisó que “vamos a pedir el juicio político”.