Lifschitz unifica elecciones y gana tiempo

En 2015 los santafesinos votaron cinco veces a lo largo del año, entre generales y primarias provinciales y nacionales y el balotaje para Presidente. En las elecciones de medio término del año próximo, votarán en dos ocasiones, dado que el gobernador Miguel Lifschitz decidió unificar los turnos, algo que no sucede en la provincia desde hace más de una década. No agotar al ciudadano con largos ciclos de campaña, como suele suceder, es el argumento más utilizado en este casos. Aunque aparecen otros, menos citados, como el cálculo electoral más llano. Ese que tuvo al gobernador sin definiciones y con muchas dudas hasta ayer.

Las dos opciones tenía ventajas y contrariedades para el oficialismo provincial. Lifschitz las puso en la balanza y decidió. Desdoblarlas, como ya era una costumbre, significaba una convocatoria a elecciones provinciales tempranas. Con un calendario que debía abrirse en febrero para el cierre de listas, lo cual precipitaría las negociaciones tradicionales, pero también apuraba las definiciones del radicalismo, el principal aliado de los socialistas en el gobierno a través del Frente Progresista Cívico y Social.

Con la unificación gana tiempo hasta mayo, pero le acota posibilidades a la UCR para que pueda prolongar su doble pertenencia, a nivel provincial en el FpyC y a nivel nacional en Cambiemos. A su vez, la idea de elecciones unificada entusiasma a Antonio Bonfatti, exgobernador socialista y actual legislador provincial, quien se sentiría más respaldado territorialmente para pelear la diputación nacional. “Una elección no puede romper el Frente. El Frente se basa en propuestas, en proyectos, no si en las elecciones son unificadas o no”, señaló días pasados Bonfatti. “La continuidad del Frente Progresista no depende de que unifiquemos o separemos las elecciones. Llevamos 20 años de construcción frentista en la provincia”, señaló Ricardo Galassi, su exministro, en declaraciones que publicó Rosario/12.

En cuanto al radicalismo, la presión para que fidelice su estrategia es concreta. La conducción nacional del partido, a cargo del intendente de Santa Fe, José Corral, va en ese sentido. También la formación de la mesa provincial de Cambiemos. Lo que no está claro es si esa tensión existente llevará o no a la ruptura del Frente.

“Esperamos para antes de fin de año estar sacando el decreto con la fechas de las elecciones locales adaptándonos al calendario nacional”, dijo el mandatario socialista, al hacer el anuncio. Los funcionarios del área están “trabajando en algunos detalles que tienen que ver con los sistemas de votación, acordando con la Justicia Nacional Electoral”, señaló al explicar los motivos por los cuales aún no fue formalizada la unificación. Uno de los inconvenientes prácticos es que en el mismo día se tendrían que utilizar dos sistemas de votación distintos. “La idea es hacer convivir, como ocurrió en 2013, el sistema de boleta única para cargos locales y el sistema nacional de la boleta en papel”, señaló. En el turno de 2017 se renuevan la mitad de los Concejos Deliberantes y se eligen todos los presidentes comunales, doce intendentes y nueve diputados nacionales.