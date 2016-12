“Las inversiones productivas deben ser rentables”

Entrevista a Sergio Woyecheszen, Ex subsecretario de Industria bonaerense

¿Los datos del Indec de noviembre sobre producción industrial son una mala o buena noticia?

Siguen mostrando una caída de casi 5% en lo que va del año. Sectorialmente es una caída bastante generalizada e incluso toca a sectores que hasta hace muy poco parecía que demostraban algo positivo, como el textil, hoy con caídas muy fuertes. Es verdad que si mirás noviembre tenés algunos sectores ligados a la agroindustria que empiezan a mostrar alguna suerte de recuperación. Lo más alarmante de cara a lo que viene es la falta de una planificación respecto hacia dónde vamos con el sector industrial.

Esta suerte de recuperación que comienza a entreverse, ¿alcanza para ilusionarse con una mejora en el empleo?

Seguramente los cambios, enfocados hacia una tendencia de recuperación del crecimiento, apuntando a bajar la inflación para recuperar salario real y apuntar al aumento de la obra pública, en conjunto con los sectores de la agroindustria que van mostrando reversiones, van a generar cierto alivio. Ahora, para la cantidad de habitantes que tiene Argentina, eso no va a alcanzar. El Plan Productivo Nacional que presentó el Gobierno está basado en el modelo australiano. Pero Australia tiene 25.000.000 de habitantes. Por eso la agregación de valor al agro le es suficiente para sostener un nivel de vida promedio más elevado que Argentina. Lo mismo Nueva Zelanda y lo mismo Noruega. El problema es que Argentina tiene 18.000.000 habitantes más que Australia. Por eso estar anclado en un proceso productivo solamente en esos sectores no te alcanza. Además de la recuperación del sector agroindustrial, que seguro va a traccionar sobre la maquinaria agrícola y demás, tenés que trabajar fuerte sobre el resto de los sectores. No sólo para cambiar la matriz productiva y tratar de alejar los dolores de cabeza de la restricción externa sino para la recuperación del empleo. Sin eso vamos a tener una estructura productiva que va a generar pocos incentivos a la creación de puestos de trabajo. Para el sostenimiento del crecimiento, es decir para evitar la restricción externa, que cada diez años azota y para elevar la generación de empleo, Argentina tiene que crear no menos de 500.000 pymes en los próximos años.

Si, desde su punto de vista sin cambio estructural no hay solución, debo preguntarle, ¿qué lugar considera que le da el Gobierno a un plan de desarrollo semejante?

Lo que se ve hasta ahora es una agenda signada por una macroeconomía ortodoxa, con una mirada fiscalista. Y el déficit fiscal en realidad es una consecuencia más que una causa de los problemas macroeconómicos. Pero la lectura que se hace hoy es la inversa. Y me parece que no se ve el vínculo entre la macro y la inequidad en la estructura productiva. Si tenés una estructura productiva como la Argentina, que cuando le inyectás estímulos para el crecimiento presiona fuerte sobre el balance de pagos, lo que hace que vayas teniendo problemas de reservas y presiones devaluatorias, si pensás que el problema nace del déficit fiscal, nunca ponés sobre la mesa la discusión de ese cambio estructural. No hay país de más de 30.000.000 de habitantes y desarrollado que no sea industrializado. La inversión más rentable este año fueron las Lebac. Tenemos que ver cómo hacemos rentables las inversiones productivas en la metalmecánica, en el sector autopartista y en la química. Y también apuntar a la recuperación de otros sectores industriales que si vamos a un marco de mayor apertura van a ser los primeros en cerrar, como el calzado, los textiles, indumentaria, juguetes y algunos tramos del sector metalmecánico. Necesitás modificar la estructura productiva para que puedas crecer sin que eso presione demasiado sobre la importación de partes y piezas con mayor contenido tecnológico. Sería fantástico que Argentina avance en la sustitución de importaciones. Y de exportaciones con mayor contenido tecnológico.