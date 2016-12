Las exportaciones volaron 20% (mayor suba del último lustro)

Era una noticia muy esperada por el Gobierno. El motor de las exportaciones es, junto a la inversión privada, uno de los que buscan activar desde Cambiemos y, hasta ahora, no habían tenido éxito….hasta noviembre. El mes pasado, las exportaciones volaron 20,5% interanual y llegaron a US$ 4.822 millones (+US$ 820 millones interanual). En contexto: fue el alza más importante de los últimos cinco años.

La suba estuvo apalancada por las cantidades, que subieron 18,6%. Se registraron mayores ventas externas en todos los rubros: las exportaciones de productos primarios aumentaron 44,3%; las de combustibles y energía, 40,4%; las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 21,4% y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), 7,7%. En términos desestacionalizados, además, las exportaciones de noviembre aumentaron 14,6% respecto del mes anterior.

Por categoría

A nivel de subrubros, informó el Indec, los mayores aumentos registrados en noviembre respecto de igual mes de 2015 se verificaron en cereales (US$ 314 millones); residuos y desperdicios de la industria alimentaria (US$ 273 millones); material de transporte terrestre (US$ 80 millones); petróleo crudo (US$ 69 millones); carnes y sus preparados (US$ 45 millones) y metales comunes y sus manufacturas (US$ 45 millones). El aumento sumado de estos 6 subrubros equivale al total del aumento de las exportaciones.

Los productos con mayores aumentos en sus exportaciones, en el mes de noviembre respecto de igual mes del año anterior, fueron:

Harina y pellets de la extracción del aceite de soja. Sus exportaciones aumentaron US$ 295 millones.

Maíz en grano, con un aumento total de US$ 225 millones. Biodiésel y sus mezclas. Las exportaciones totales aumentaron US$ 71 millones y todo el incremento se dirigió a Estados Unidos.

Aceites crudos de petróleo. Las exportaciones aumentaron US$ 69 millones

Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra. Las exportaciones aumentaron en US$ 64 millones.

Las exportaciones del complejo oleaginoso y cerealero fueron muy dinámicas por baja base de comparación: la liquidación de divisas creció 255% en noviembre mientras que el monto liquidado en noviembre de 2015 fue el menor registrado en los últimos cinco años para ese mes. “Los mayores incrementos a nivel producto fueron maíz (+243%), harina y pellets de soja (+49%) y trigo (+170%), que en conjunto explican el 70% del aumento de las exportaciones”, explicaron desde LCG.

“El resultado exportador de noviembre debe ser matizado teniendo en cuenta el muy bajo nivel de las exportaciones en noviembre y diciembre de 2015. En este sentido, la comparación interanual puede resultar engañosa, ya que las exportaciones se resintieron enormemente a fin de 2015 frente a las expectativas de cambio de gobierno y a la tan anunciada devaluación del peso. De hecho, las exportaciones en noviembre y diciembre de 2015 alcanzaron los niveles mensuales más bajos desde 2006”, matizan, también, desde ABECEB, aunque destacan que “el aumento de las exportaciones no se reflejó sólo en los productos primarios, sino que se dio en todos los rubros, tanto en valores como en cantidades”. Por ejemplo, también crecieron, por tercer mes consecutivo, las MOI.

Para todos, todo Parte de la mejora estuvo relacionada con un aumento de las exportaciones a Brasil (+13%), incluyendo en la industria automotriz, con aumentos de 8% en las exportaciones de material de transporte terrestre (versus un caída acumulada de 25% en el año) y de 33% en material eléctrico para máquinas y aparatos (versus una caída acumulada de 11% en el año). “Una vez más, los destinos más dinámicos fueron los menos tradicionales: ASEAN (+102%), Corea del Sur (+68%), Magreb y Egipto (+33%) y los destinos regionales fuera del Mercosur y Chile (+ 95%). A su vez, continuó el incremento de las exportaciones a EE.UU., relacionada con el envío de biodiésel y un aumento de las exportaciones de crudo”, agregan desde ABECEB.

Las importaciones

El valor de las importaciones en noviembre fue 0,4% inferior al registrado en igual mes del año anterior. Cayeron US$ 17 millones. Los precios descendieron 3,9% y las cantidades aumentaron 3,7%. Clasificadas por usos económicos, se observaron menores importaciones, básicamente de combustibles y lubricantes (-16,3%), bienes intermedios (-11,9%) y piezas y accesorios para bienes de capital (-6,9%) mientras que aumentaron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros (84,5%), bienes de consumo (10,2%) y bienes de capital (2,9%). En términos desestacionalizados, las importaciones de noviembre de 2016 cayeron 4% respecto de octubre de 2016.

Saldo a favor

Con el resultado de noviembre, las exportaciones argentinas suman US$ 53.131 millones durante los once meses transcurridos en 2016, tan solo 0,4% menos que durante el mismo período de 2015, con un incremento en cantidades exportadas cercano al 10%. Las importaciones, por su lado, sumaron US$ 51.083 M en el período de enero a noviembre, acumulando un retroceso de 7,5%. Con estos resultados, el comercio de bienes acumula un superávit de US$ 2.053 millones, y podría cerrar el año con un superávit cercano a US$ 1.500 millones, dicen en ABECEB. En LCG apunta a un saldo de US$ 2.000 millones.