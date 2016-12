Fuertes cruces en Diputados por Sala

La foto del golpe propinado por un efectivo de la policía jujeña hacia la diputada nacional Mayra Mendoza, del Frente para la Victoria, fue el eje de la primer hora y media de, quizá, la última sesión en Diputados del 2016. Fue un hecho que se anticipó en la labor parlamentaria del miércoles pero que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, no pudo detener. Las escenas vistas de lo sucedido en las inmediaciones de la audiencia que se realizó el último miércoles, por el juicio contra la dirigente social Milagro Sala, enfrentó nuevamente a una esquina del recinto con la otra, de una punta a otra, un nuevo round entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, quizás el más candente desde que Cambiemos es el bloque oficialista.

El discurso que encendió al recinto estuvo a cargo del jefe del interbloque Cambiemos, del radical Mario Negri, interlocutor principal del kirchnerismo en cada una de las batallas discursivas que se desarrollaron este año. El cordobés, hizo alusión a un video que circuló por las redes sociales en el cual un exdiputado nacional kirchnerista (Horacio Pietragalla), golpeaba a un policía. Antes de terminar de mencionar el hecho, en las bancas opositoras los legisladores comenzaban a levantarse y contestarle al radical, hecho que alteró aún más a Negri, que subía de volumen según pasaban los segundos. De un lado, el radical expresaba: “También les quiero decir, dueños de la historia y la verdad, recularon cuando amenazaron a la diputada González, recularon cuando golpearon al diputado Del Caño”. Del otro, contestaban Axel Kicillof, Wado de Pedro, un efusivo Juan Manuel Pedrini y Juan Cabandié. El radical seguía: “Legislador o no legislador, nos solidarizamos y lo vamos a expresar en ese sentido, aunque les duela, hay que tener la vara pareja, acá hubo un colega al que gendarmería golpeó y era de la izquierda, y casi nos echaron por la ventana cuando pedimos el repudio”, en un discurso entrecortado por los insultos que partían de la otra esquina, en una situación ya fuera de las manos para Monzó. Negri recibía el aliento de los suyos, en particular de la macrista Silvia Lospennato, que había ganado popularidad en la última sesión, cuando se cruzó con la massista Graciela Camaño. En esta oportunidad, mientras el radical hablaba, Lospennato le daba letra. “Acá no hay dueños de los derechos humanos, quiénes se creen que son, de que son ustedes campeones, quién tiene la vara más alta en la historia, ustedes, ustedes con Milani”, cerró el jefe del interbloque oficialista.

La novela no finalizó. El discurso oficialista recibió el rechazo opositor. Negri exigía que se trate el proyecto de declaración en la comisión de Asuntos Constitucionales, pero más adelante la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, exigió que sea tratado en la misma sesión, “en esto no puede haber fisuras”, sostuvo Lilita. Héctor Recalde, jefe del bloque FpV, le contestó a Negri con otra interpretación de los hechos a lo que el radical había hecho mención. “El diputado Pietragalla salió en defensa de una compañera contra un policía que le estaba manoseando los senos”, contestó.

Acto seguido, el bloque FpV-PJ abandonó el recinto y no regresaron a sus bancas para la votación de Ganancias, a excepción de no más de diez legisladores incluido el titular del PJ José Luis Gioja. Monzó invitó a los presidente de bloque a redactar el repudio, y el repudio fue aprobado luego de que se hubo tratado las modificaciones al impuesto a los ingresos, según dicta el nuevo proyecto.