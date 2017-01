Sturzenegger avisó que las tasas altas están para quedarse

por Leandro Gabin

Hay una exageración de la prensa con respecto a las diferencias con Alfonso. Hay una gran exageración. Es cierto y es común que haya una tensión entre Hacienda y el BCRA. Es maduro que sea así”, aclaró rápidamente Federico Sturzenegger cuando se le preguntó por los chispazos que existen con el titular de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay.

En una charla realizada por el décimo aniversario de la revista Bank Magazine en la Bolsa de Comercio, el número uno del BCRA dejó definiciones que seguramente no le agradarán del todo a Prat-Gay. Una de ellas, que las tasas de interés seguirán altas y que es algo a lo que “todos” tendremos que acostumbrarnos. “Sin tasas reales positivas es imposible que haya ahorro, y sin ahorro no hay crédito”, indicó. Y fue más allá: “Vamos a tener que seguir teniendo tasas reales positivas hasta alcanzar el 5% de inflación. Después hablamos”, afirmó Sturzenegger. A ese número mágico aspira a llegar Cambiemos para el final de su mandato.

Otro tiro por elevación puede considerarse el financiamiento del BCRA al Tesoro en un año electoral. “No importa que el año que viene sea electoral, vamos a trabajar para que la inflación esté en el rango de las metas de entre 12% y 17%. Por eso es un debate cerrado la independencia del BCRA”, destacó.

Las diferencias públicas con Prat-Gay para que la entidad baje las tasas hizo que el banquero central destacara que cada uno tiene, quizás, roles distintos. Afirmó que el BCRA ataca la inflación y tiene una mirada “de largo plazo” mientras que “quizás el Ejecutivo vive el día a día”. No sorprende, entonces, que tal como adelantó El Economista en su edición del martes, la entidad haya decidido ayer no reducir las tasas en su licitación de Lebac. Por segunda vez consecutiva, la dejaron en 26,75%, algo que seguramente no le agradará a Prat-Gay que días atrás pidió una poda. Así y todo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que presentó ayer la autoridad monetaria mostró que los bancos esperan que la tasa de política monetaria termine el año casi en 25% y que para el año próximo estará en 20% anual.

Otras definiciones de Sturzenegger fueron también relevantes sobre lo que vendrá para la economía y su visión para el año próximo.

A continuación, los puntos más destacados en boca del banquero central.

“Ya estamos trabajando para la inflación del año que viene. Ya estamos en 1,5% mensual y una inflación núcleo del 17,6%”.

“El que piensa que la banda de las metas de inflación es difícil de cumplir piensa que vamos a retroceder en temas de inflación y no avanzar. Y eso no lo vamos a permitir”.

“Desde el punto de vista del plan antiinflacionario hay que ver cuánto suben los salarios reales el año que viene en cada sector”.

“La inflación es el impuesto más dramático para los sectores que menos ganan. Y el BCRA es el que más puede hacer para bajarlo. Lo más efectivo contra la pobreza es bajar la inflación”.